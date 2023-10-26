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Ізраїль провів рейд з танками в Газі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 09:00
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

Армія оборони Ізраїлю провела цілеспрямований рейд з використанням танків у північній частині сектора Гази. ЦАХАЛ завдав ударів по терористах та інфраструктурі, заявило відомство. 

Рейд відбувся впродовж ночі на 26 жовтня у межах підготовки до наступних етапів бойових дій, пише ЦАХАЛ.

Діяльністю рейду керувала 84-та бригада "Гіваті" (з івриту "Гірська бригада") - піхотна бригада, яка дислокувалась у секторі Гази до виходу ізраїльських сил у 2005-му.

"В ході бойових дій військовослужбовці виявили та завдали ударів по численних терористах, терористичній інфраструктурі та пускових пунктах протитанкових ракет, а також провели операцію з підготовки поля бою", – зазначає ізраїльська армія.

Наприкінці рейду військові залишили територію, підсумовує відомство.

  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектора Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.
  • Станом на 22 жовтня, за даними ЦАХАЛ, ХАМАС утримував у секторі Гази щонайменше 212 заручників, які потрапили до рук терористів під час нападу на Ізраїль. 

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Артем Джеріпа
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ІзраїльтанкХАМАСсектор Газирейд
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