Армія оборони Ізраїлю провела цілеспрямований рейд з використанням танків у північній частині сектора Гази. ЦАХАЛ завдав ударів по терористах та інфраструктурі, заявило відомство.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Рейд відбувся впродовж ночі на 26 жовтня у межах підготовки до наступних етапів бойових дій, пише ЦАХАЛ.

Діяльністю рейду керувала 84-та бригада "Гіваті" (з івриту "Гірська бригада") - піхотна бригада, яка дислокувалась у секторі Гази до виходу ізраїльських сил у 2005-му.

"В ході бойових дій військовослужбовці виявили та завдали ударів по численних терористах, терористичній інфраструктурі та пускових пунктах протитанкових ракет, а також провели операцію з підготовки поля бою", – зазначає ізраїльська армія.

Наприкінці рейду військові залишили територію, підсумовує відомство.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектора Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.

Станом на 22 жовтня, за даними ЦАХАЛ, ХАМАС утримував у секторі Гази щонайменше 212 заручників, які потрапили до рук терористів під час нападу на Ізраїль.

Читайте також: Міністр оборони Ізраїлю – бригаді на кордоні: Незабаром побачите Газу зсередини, буде наказ

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.