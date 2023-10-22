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ХАМАС утримує в секторі Гази щонайменше 212 заручників – дані ЦАХАЛ

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 15:50
ХАМАС утримує в секторі Гази щонайменше 212 заручників – дані ЦАХАЛ - Фото
Акція за визволення заручників в Ізраїлі (Фото - EPA)

ХАМАС утримують у секторі Гази щонайменше 212 заручників, які потрапили до рук терористів під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Про це заявив преспредставник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

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Військові Ізраїлю встановили імена 212 людей, яких терористи угруповання ХАМАС захопили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня та утримують у секторі Гази, сказав Хагарі. До цього числа не входять дві американки, яких терористи вже відпустили.

Представник ЦАХАЛ наголосив, що ці дані не є остаточними, встановлення інформації про інших зниклих безвісти триває.

20 жовтня Ізраїль підтвердив звільнення громадянок США Джудіт Тай Раанан та її дочки Наталі Раанан. Жінки живуть у Чикаго, приїхали в гості до рідних до південного Ізраїлю, де їх захопили терористи ХАМАС.

  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектора Гази в південні райони Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники понад 200 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази.
  • 15 жовтня повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста веде прямі переговори з високопоставленими особами ХАМАС і вимагає від них забезпечити доступ до заручників, які були захоплені в Ізраїлі.

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Сергій Бережний
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Ізраїльблизький східзаручникиХАМАСДаніель Хагарі

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