ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 212 заложников – данные ЦАХАЛ

ХАМАС удерживают в секторе Газа не менее 212 заложников, которые попали в руки террористов во время нападения на Израиль 7 октября. Об этом заявил пресс-представитель ЦАХАЛ Даниель Хагари, пишет The Times of Israel.

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Военные Израиля установили имена 212 человек, которых террористы группировки ХАМАС захватили во время нападения на Израиль 7 октября и удерживают в секторе Газа, сказал Хагари. В это число не входят две американки, которых террористы уже отпустили.

Представитель ЦАХАЛ подчеркнул, что эти данные не являются окончательными, установление информации о других пропавших без вести продолжается.

20 октября Израиль подтвердил освобождение гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочери Натали Раанан. Женщины живут в Чикаго, приехали в гости к родным в южный Израиль, где и были захвачены террористами ХАМАС.

7 октября при вторжении террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников свыше 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

15 октября сообщалось, что Международный комитет Красного Креста ведет прямые переговоры с высокопоставленными лицами ХАМАС и требует от них обеспечить доступ к захваченным в Израиле заложникам.

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