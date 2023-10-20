ХАМАС отпустил двух американских заложниц, мать и дочь – CNN

Террористическая группировка ХАМАС впервые согласилась отпустить двух заложниц, мать и ее дочь, обе — гражданки США. Об этом сообщает CNN.

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Агентство ссылается на источник, знакомый с ходом переговоров, и еще один источник из дипломатических кругов.

Первый источник сообщил, что заложницы были переданы Красному Кресту и "уже уходят". По его словам, террористы согласились отпустить их из "гуманитарных соображений", так как у старшей женщины плохое здоровье.

О том, как женщины покинут сектор Газа, через Египет или через Израиль, пока неизвестно.

Посредником в переговорах с ХАМАС об освобождении заложниц выступал Катар.

ХАМАС также сделал заявление об освобождении двух американских гражданок, в котором назвал президента США Джо Байдена и его администрацию "фашистами".

Официальных комментариев у CNN на момент публикации новости не было.

15 октября сообщалось, что Международный комитет Красного Креста ведет прямые переговоры с высокопоставленными лицами ХАМАС и требует от них обеспечить доступ к захваченным в Израиле заложникам.

При вторжении террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников свыше 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди. На сегодня спецслужбы Израиля достоверно установили личности 203 человек, которых ХАМАС захватил в заложники.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС массированно атаковали Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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