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ХАМАС випустив двох американських заручниць, матір та дочку – CNN

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 20:53
ХАМАС випустив двох американських заручниць, матір та дочку – CNN - Фото
Стенд із інформацією про заручників, яких утримує ХАМАС (Фото - EPA))
доповнено

Терористичне угруповання ХАМАС вперше погодилося випустити двох заручниць, матір та її дочку, обидві — громадянки США. Про це повідомляє CNN.

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Агентство посилається на джерело, знайоме з перебігом переговорів, і ще одне джерело з дипломатичних кіл.

Перше джерело повідомило, що заручниці були передані Червоному Хресту і "вже йдуть". За його словами, терористи погодилися відпустити їх з "гуманітарних міркувань", оскільки старша жінка має погане здоров'я.

Про те, як жінки залишать сектор Гази, через Єгипет чи через Ізраїль, поки що невідомо.

Посередником у переговорах з ХАМАС про звільнення заручниць виступав Катар.

ХАМАС також зробив заяву про звільнення двох американських громадянок, в якій назвав президента США Джо Байдена та його адміністрацію "фашистами".

Офіційних коментарів у CNN на момент публікації новини не було.

ДОПОВНЕНО о 22:20. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю повідомив про звільнення громадянок США Джудіт Тай Раанан та її дочки Наталі Раанан. Жінки живуть у Чикаго, приїхали в гості до рідних у кібуц Нахал Оз у південному Ізраїлі та були захоплені терористами ХАМАС 7 жовтня. Вони вже перетнули кордон сектору Гази і перебувають під опікою Сил оборони Ізраїлю, підтвердив речник ЦАХАЛ Деніель Хагарі.

Джудіт Тай Раанан та Наталі Раанан (Фото – сойсети)

15 жовтня повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста веде прямі переговори з високопоставленими особами ХАМАС і вимагає від них забезпечити доступ до заручників, які були захоплені в Ізраїлі.

Під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю 7 жовтня загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники більш як 200 осіб, зокрема немовляти, діти, жінки та люди похилого віку. На сьогодні спецслужби Ізраїлю достовірно встановили 203 особи, яких ХАМАС захопив у заручники.

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Сергій Бережний
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