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Израиль провел рейд с танками в Газе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 09:00
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Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Армия обороны Израиля провела целенаправленный рейд с использованием танков в северной части сектора Газа. ЦАХАЛ нанес удары по террористам и инфраструктуре, заявило ведомство. 

Рейд состоялся ночью на 26 октября в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий, пишет ЦАХАЛ.

Деятельностью рейда руководила 84-я бригада "Гивати" (с иврита "Горная бригада") – пехотная бригада, которая дислоцировалась в секторе Газа до выхода израильских сил в 2005-м.

"В ходе боевых действий военнослужащие обнаружили и нанесли удары по многочисленным террористам, террористической инфраструктуре и пусковым пунктам противотанковых ракет, а также провели операцию по подготовке поля боя", – отмечает израильская армия.

По окончании рейда военные покинули территорию, заключает ведомство.

  • 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в частности младенцы, дети, женщины и старики.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.
  • По состоянию на 22 октября, по данным ЦАХАЛ, ХАМАС удерживал в секторе Газа по меньшей мере 212 заложников, попавших в руки террористов во время нападения на Израиль.

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Артём Джерипа
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