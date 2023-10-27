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ЦАХАЛ: Израиль провел еще один рейд в Газе с танками, истребителями и дронами – видео видео

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27.10.2023, 09:30
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила целенаправленные рейды в секторе Газа и нанесла удары по десяткам террористических целей организации ХАМАС, заявило само ведомство.

"В течение последних суток сухопутные силы ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и БПЛА совершили дополнительный целенаправленный рейд в центральной части сектора Газа. В рамках этих мероприятий авиация и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС, в районе Шуджайя и по всему сектору Газа", – говорится в сообщении.

В ходе операции израильская армия идентифицировала и нанесла удары по многочисленным террористическим объектам, включая пункты запуска противотанковых ракет, военные командные и контрольные центры, а также по террористам ХАМАС, пишет израильская армия.

В конце рейда войска вышли из района, сообщений о пострадавших из ЦАХАЛ не поступало, подытожило ведомство.

Шуджайя – один из крупнейших районов города Газа, его население составляет до 100 000 человек.

Карта: Google Maps

  • 26 октября ЦАХАЛ сообщил о целенаправленном рейде с использованием танков в северной части сектора Газа.
  • 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники более 200 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

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Артём Джерипа
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ЦахалСектор ГазыИзраильхамасрейд
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