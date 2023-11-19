RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Червоному морі бойовики Ємену захопили торгове судно, на борту є українці

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 18:27
У Червоному морі бойовики Ємену захопили торгове судно, на борту є українці - Фото
Galaxy Leader (Фото - MarineTraffic.com)
доповнено

Єменські бойовики-хусити захопили у Червоному морі торгове судно, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС". Влада Ізраїлю заявила, що захоплене іранськими проксі судно – британське, і засудили "черговий акт міжнародного тероризму", пише Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Пірати, мабуть, прийняли судно за ізраїльське, проте влада Ізраїлю заявила, що корабель належить компанії з Британії та керується компанією з Японії. У складі команди судна також немає ізраїльтян, але є українці, болгари, філіппінці та мексиканці.

У початкових повідомленнях стверджувалося, що йдеться про вантажне судно Galaxy Leader, проте офіційні джерела уникають повідомляти назву захопленого корабля.

ЦАХАЛ випустив заяву, в якій повідомив, що "судно вийшло з Туреччини та йшло до Індії з міжнародним цивільним екіпажем, без ізраїльтян". В англомовній версії повідомлення сказано, що судно "не було ізраїльським".

Сили оборони Ізраїлю назвали захоплення нейтрального вантажного судна хуситами "подією глобального масштабу".

Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю заявила, що рішуче засуджує напад на міжнародне судно.

"Судно, що належить британській компанії та кероване японською компанією, було захоплене за забаганкою Ірану ополченцями-хуситами в Ємені. На борту корабля перебувають 25 членів екіпажу різних національностей, зокрема українці, болгари, філіппінці та мексиканці", – йдеться у заяві.

Наголошується, що "це ще один акт іранського тероризму".

14 листопада лідер хуситів Абдул-Малік аль-Хусі оголосив про обстріл Ейлата балістичними ракетами та заявив, що угруповання розширює бойові дії проти Ізраїлю і "без вагання завдасть удару по будь-якому ізраїльському кораблю в Червоному морі".

ОНОВЛЕНО о 19:55. МЗС України вже доручило українським посольствам перевірити інформацію щодо наявності на борту захопленого судна громадян України. "Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі", – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
близький східЄменчервоне мореgalaxy leader

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 