У Червоному морі бойовики Ємену захопили торгове судно, на борту є українці

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Єменські бойовики-хусити захопили у Червоному морі торгове судно, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС". Влада Ізраїлю заявила, що захоплене іранськими проксі судно – британське, і засудили "черговий акт міжнародного тероризму", пише Reuters.

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Пірати, мабуть, прийняли судно за ізраїльське, проте влада Ізраїлю заявила, що корабель належить компанії з Британії та керується компанією з Японії. У складі команди судна також немає ізраїльтян, але є українці, болгари, філіппінці та мексиканці.

У початкових повідомленнях стверджувалося, що йдеться про вантажне судно Galaxy Leader, проте офіційні джерела уникають повідомляти назву захопленого корабля.

#SONDAKİKA

El Arabiya: "Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de 22 İsrailli mürettebatın bulunduğu bir İsrail gemisini ele geçirdi."



▪️İsrailli hesaplar, ele geçirilen geminin Galaxy Leader isimli gemi olduğunu aktarıyor. pic.twitter.com/8eKOSMrbFN — EHA MEDYA (@eha_medya) November 19, 2023

ЦАХАЛ випустив заяву, в якій повідомив, що "судно вийшло з Туреччини та йшло до Індії з міжнародним цивільним екіпажем, без ізраїльтян". В англомовній версії повідомлення сказано, що судно "не було ізраїльським".

Сили оборони Ізраїлю назвали захоплення нейтрального вантажного судна хуситами "подією глобального масштабу".

Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю заявила, що рішуче засуджує напад на міжнародне судно.

"Судно, що належить британській компанії та кероване японською компанією, було захоплене за забаганкою Ірану ополченцями-хуситами в Ємені. На борту корабля перебувають 25 членів екіпажу різних національностей, зокрема українці, болгари, філіппінці та мексиканці", – йдеться у заяві.

Наголошується, що "це ще один акт іранського тероризму".

14 листопада лідер хуситів Абдул-Малік аль-Хусі оголосив про обстріл Ейлата балістичними ракетами та заявив, що угруповання розширює бойові дії проти Ізраїлю і "без вагання завдасть удару по будь-якому ізраїльському кораблю в Червоному морі".

ОНОВЛЕНО о 19:55. МЗС України вже доручило українським посольствам перевірити інформацію щодо наявності на борту захопленого судна громадян України. "Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі", – написав речник МЗС Олег Ніколенко.

31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.

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