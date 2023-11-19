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В Красном море боевики Йемена захватили торговое судно, на борту есть украинцы

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 18:27
В Красном море боевики Йемена захватили торговое судно, на борту есть украинцы - Фото
Galaxy Leader (Фото - MarineTraffic.com)

Йеменские боевики-хуситы захватили в Красном море торговое судно, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС". Власти Израиля заявили, что захваченное иранскими прокси судно – британское, и осудили "очередной акт международного терроризма", пишет Reuters.    

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Пираты, видимо,  приняли судно за израильское, однако власти Израиля заявили, что корабль принадлежит компании из Британии и управляется компанией из Японии. В составе команды судна также нет израильтян, но есть украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы.  

В первоначальных сообщениях утверждалось, что речь идет о грузовом судне Galaxy Leader, однако официальные источники избегают сообщать название захваченного корабля. 

ЦАХАЛ выпустил заявление, в котором сообщил, что "судно вышло из Турции и следовало в Индию с международным гражданским экипажем, без израильтян". В англоязычной версии сообщения сказано, что судно "не было израильским". 

Силы обороны Израиля назвали захват нейтрального грузового судна хуситами "событием глобального масштаба". 

Канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что решительно осуждает нападение на международное судно.

"Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене. На борту корабля находятся 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы", – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что "это еще один акт иранского терроризма"

14 ноября лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси объявил об обстреле Эйлата баллистическими ракетами и заявил, что группировка расширяет боевые действия против Израиля и "без колебания нанесет удар по любому израильскому кораблю в Красном море".

Сергей Бережной
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йеменБлижний Востоккрасное мореgalaxy leader
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