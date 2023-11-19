В Красном море боевики Йемена захватили торговое судно, на борту есть украинцы
Йеменские боевики-хуситы захватили в Красном море торговое судно, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС". Власти Израиля заявили, что захваченное иранскими прокси судно – британское, и осудили "очередной акт международного терроризма", пишет Reuters.
Пираты, видимо, приняли судно за израильское, однако власти Израиля заявили, что корабль принадлежит компании из Британии и управляется компанией из Японии. В составе команды судна также нет израильтян, но есть украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы.
В первоначальных сообщениях утверждалось, что речь идет о грузовом судне Galaxy Leader, однако официальные источники избегают сообщать название захваченного корабля.
#SONDAKİKA— EHA MEDYA (@eha_medya) November 19, 2023
El Arabiya: "Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de 22 İsrailli mürettebatın bulunduğu bir İsrail gemisini ele geçirdi."
▪️İsrailli hesaplar, ele geçirilen geminin Galaxy Leader isimli gemi olduğunu aktarıyor. pic.twitter.com/8eKOSMrbFN
ЦАХАЛ выпустил заявление, в котором сообщил, что "судно вышло из Турции и следовало в Индию с международным гражданским экипажем, без израильтян". В англоязычной версии сообщения сказано, что судно "не было израильским".
Силы обороны Израиля назвали захват нейтрального грузового судна хуситами "событием глобального масштаба".
Канцелярия премьер-министра Израиля заявила, что решительно осуждает нападение на международное судно.
"Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене. На борту корабля находятся 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы", – говорится в заявлении.
Подчеркивается, что "это еще один акт иранского терроризма"
14 ноября лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси объявил об обстреле Эйлата баллистическими ракетами и заявил, что группировка расширяет боевые действия против Израиля и "без колебания нанесет удар по любому израильскому кораблю в Красном море".
- 31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак по югу Израиля.
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