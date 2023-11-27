По эсминцу ВМС США выпустили ракеты. Он отбил у йеменских пиратов танкер Central Park

Морские пехотинцы ВМС США отбили нефтехимический танкер Central Park, который накануне захватили йеменские хуситы. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Компания Zodiac Maritime, владеющая танкером, заявила, что Central Park, предположительно, был захвачен пиратами в Аденском заливе, в 54 морских мили от побережья Сомали.

На борту судна находятся капитан (гражданин Турции) и еще 21 человек команды – граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер везет фосфорную кислоту.

Сегодня, 27 ноября, военный корабль ВМС США освободил связанный с Израилем (Zodiac Maritime является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. – Ред.) танкер.

Один из неназванных американских чиновников сообщил Reuters, что военный корабль USS Mason ответил на сигнал бедствия – "и танкер теперь свободен".

В то же время Центральное командование США сообщило, что из подконтрольных хуситам районов Йемена были выпущены две баллистические ракеты в сторону американского эсминца Mason. Обе ракеты упали в Аденском заливе, примерно в десяти морских милях от кораблей, отметили американские военные.

31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак на юге Израиля.

19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.