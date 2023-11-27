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По эсминцу ВМС США выпустили ракеты. Он отбил у йеменских пиратов танкер Central Park

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2023, 11:29
По эсминцу ВМС США выпустили ракеты. Он отбил у йеменских пиратов танкер Central Park - Фото
Корабль USS Mason ВМС США (Фото: Peter J. Carney)

Морские пехотинцы ВМС США отбили нефтехимический танкер Central Park, который накануне захватили йеменские хуситы. Об этом сообщает Reuters.

Компания Zodiac Maritime, владеющая танкером, заявила, что Central Park, предположительно, был захвачен пиратами в Аденском заливе, в 54 морских мили от побережья Сомали.

На борту судна находятся капитан (гражданин Турции) и еще 21 человек команды – граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер везет фосфорную кислоту.

Сегодня, 27 ноября, военный корабль ВМС США освободил связанный с Израилем (Zodiac Maritime является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. – Ред.) танкер.

Один из неназванных американских чиновников сообщил Reuters, что военный корабль USS Mason ответил на сигнал бедствия – "и танкер теперь свободен".

В то же время Центральное командование США сообщило, что из подконтрольных хуситам районов Йемена были выпущены две баллистические ракеты в сторону американского эсминца Mason. Обе ракеты упали в Аденском заливе, примерно в десяти морских милях от кораблей, отметили американские военные.

Милана Головань
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освобождениейеменпиратствоБлижний ВостоктанкерCentral Park

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