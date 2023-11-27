По есмінцю ВМС США випустили ракети. Він відбив у єменських піратів танкер Central Park

Морські піхотинці ВМС США відбили нафтохімічний танкер Central Park, який напередодні захопили єменські хусити. Про це повідомляє Reuters.

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Компанія Zodiac Maritime, яка володіє танкером, заявила, що Central Park, імовірно, був захоплений піратами в Аденській затоці, за 54 морські милі від узбережжя Сомалі.

На борту судна перебувають капітан (громадянин Туреччини) та ще 21 особа команди – громадяни Росії, В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін. Танкер везе фосфорну кислоту.

Сьогодні, 27 листопада, військовий корабель ВМС США звільнив пов’язаний з Ізраїлем (Zodiac Maritime є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера. – Ред.) танкер.

Один з неназваних американських чиновників повідомив Reuters, що військовий корабель USS Mason відповів на сигнал лиха — "і танкер тепер вільний".

Водночас Центральне командування США повідомило, що з підконтрольних хуситам районів Ємену були випущені дві балістичні ракети у бік американського есмінця Mason. Обидві ракети впали в Аденській затоці, приблизно за десять морських миль від кораблів, зазначили американські військові.

31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.

19 листопада єменські хусити захопили в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС".

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