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По есмінцю ВМС США випустили ракети. Він відбив у єменських піратів танкер Central Park

Этот материал также доступен на русском
27.11.2023, 11:29
По есмінцю ВМС США випустили ракети. Він відбив у єменських піратів танкер Central Park - Фото
Корабель USS Mason ВМС США (Фото: Peter J. Carney)

Морські піхотинці ВМС США відбили нафтохімічний танкер Central Park, який напередодні захопили єменські хусити. Про це повідомляє Reuters.

Компанія Zodiac Maritime, яка володіє танкером, заявила, що Central Park, імовірно, був захоплений піратами в Аденській затоці, за 54 морські милі від узбережжя Сомалі.

На борту судна перебувають капітан (громадянин Туреччини) та ще 21 особа команди – громадяни Росії, В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін. Танкер везе фосфорну кислоту.

Сьогодні, 27 листопада, військовий корабель ВМС США звільнив пов’язаний з Ізраїлем (Zodiac Maritime є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера. – Ред.) танкер.

Один з неназваних американських чиновників повідомив Reuters, що військовий корабель USS Mason відповів на сигнал лиха — "і танкер тепер вільний". 

Водночас Центральне командування США повідомило, що з підконтрольних хуситам районів Ємену були випущені дві балістичні ракети у бік американського есмінця Mason. Обидві ракети впали в Аденській затоці, приблизно за десять морських миль від кораблів, зазначили американські військові.

Мілана Головань
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близький східзвільненнятанкерЄменпіратствоCentral Park

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