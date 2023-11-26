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Йеменские пираты захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2023, 16:52
Йеменские пираты захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа - Фото
Танкер Central Park(Фото - MarineTraffic.com)

Йеменские хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Об этом сообщает ABC News

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Представители судовладельца подтвердили изданию, что Central Park, который ходит под флагом Либерии, видимо, был захвачен вооруженными людьми возле йеменского Адена.

Пока ответственность за захват судна никто на себя не взял, однако 19 ноября в этом же районе йеменскими боевиками-хуситами был захвачен сухогруз Galaxy Leader, который нападавшие приняли за израильский.   

Компания Zodiac Maritime, которая владеет танкером, заявила, что Central Park, по всей вероятности, захвачен пиратами в Аденском заливе в 54 морских милях от побережья Сомали. На борту судна находятся капитан (гражданин Турции) и еще 21 человек команды – граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер везет фосфорную кислоту. 

По данным Maritime Bulletin, танкер шел от Гибралтара, 22 ноября прошел Суэцкий канал и ожидал распоряжений о порте доставки груза.  

Zodiac Maritime является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС". Власти Израиля заявили, что захваченное судно – британское, и осудили "очередной акт международного терроризма".

Сергей Бережной
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