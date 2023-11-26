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Єменські пірати захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу

Этот материал также доступен на русском
26.11.2023, 16:52
Єменські пірати захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу - Фото
Танкер Central Park(Фото - MarineTraffic.com)

Єменські хусити захопили нафтохімічний танкер Central Park із 22 членами екіпажу. Про це повідомляє ABC News.

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Представники судновласника підтвердили, що Central Park, який ходить під прапором Ліберії, мабуть, був захоплений озброєними людьми біля єменського Адена.

Поки відповідальність за захоплення судна ніхто на себе не взяв, проте 19 листопада в цьому ж районі єменськими бойовиками-хуситами було захоплено суховантажне судно Galaxy Leader, яке нападники сприйняли за ізраїльське.

Компанія Zodiac Maritime, яка володіє танкером, заявила, що Central Park, ймовірно, захоплений піратами в Аденській затоці за 54 морські милі від узбережжя Сомалі. На борту судна знаходяться капітан (громадянин Туреччини) та ще 21 особа команди – громадяни Росії, В'єтнаму, Болгарії, Індії, Грузії та Філіппін. Танкер везе фосфорну кислоту.

За даними Maritime Bulletin, танкер йшов від Гібралтару, 22 листопада пройшов Суецький канал і чекав на розпорядження про порт доставлення вантажу.

Zodiac Maritime є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

19 листопада єменські хусити захопили в Червоному морі суховантажне судно Galaxy Leader, як вони заявили, "на знак підтримки ХАМАС". Влада Ізраїлю заявила, що захоплене судно – британське, і засудили "черговий акт міжнародного тероризму".

Сергій Бережний
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близький східтанкерзахопленняЄменпіратствоCentral Park

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