Эсминец США и гражданские суда атакованы в Красном море – Пентагон

Пентагон заявил, что американский эсминец USS Carney и несколько гражданских судов были сегодня атакованы в Красном море

USS Carney (Фото - SeaForces.org)

Пентагон заявил, что американский эсминец USS Carney и несколько гражданских судов были сегодня атакованы в Красном море. Об этом сообщает Reuters.

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Источник ABC News в Белом доме сообщил, что эсминец США сбил не менее двух запущенных по нему дронов.

Сегодня же йеменские боевики-хуситы признали, что атаковали беспилотником и ракетой два израильских судна, Unity Explorer и Number 9. Об атаке на USS Carney в заявлении не упоминается.

Представитель хуситов заявил, что суда стали объектом нападения после того, как якобы "проигнорировали предупреждения". Он также сказал, что нападения осуществлены "в соответствии с требованиями народа Йемена" и с призывами исламских стран "поддержать палестинский народ".

По данным источников Reuters, в результате атаки повреждены два британских торговых судна – сухогруз и контейнеровоз. Информации о пострадавших пока нет.

31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак на юге Израиля.