Эсминец США и гражданские суда атакованы в Красном море – Пентагон
Пентагон заявил, что американский эсминец USS Carney и несколько гражданских судов были сегодня атакованы в Красном море. Об этом сообщает Reuters.
Источник ABC News в Белом доме сообщил, что эсминец США сбил не менее двух запущенных по нему дронов.
Сегодня же йеменские боевики-хуситы признали, что атаковали беспилотником и ракетой два израильских судна, Unity Explorer и Number 9. Об атаке на USS Carney в заявлении не упоминается.
Представитель хуситов заявил, что суда стали объектом нападения после того, как якобы "проигнорировали предупреждения". Он также сказал, что нападения осуществлены "в соответствии с требованиями народа Йемена" и с призывами исламских стран "поддержать палестинский народ".
По данным источников Reuters, в результате атаки повреждены два британских торговых судна – сухогруз и контейнеровоз. Информации о пострадавших пока нет.
- 31 октября группировка хуситов в Йемене взяла на себя ответственность за серию атак на юге Израиля.
- 19 ноября йеменские хуситы захватили в Красном море сухогруз Galaxy Leader, как они заявили, "в знак поддержки ХАМАС".
- 26 ноября хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park с 22 членами экипажа. Корабль отбили у пиратов морские пехотинцы ВМС США с корабля USS Mason.