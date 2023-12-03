Есмінець США та цивільні судна атаковані у Червоному морі – Пентагон

Пентагон заявив, що американський есмінець USS Carney і кілька цивільних суден сьогодні були атаковані в Червоному морі

USS Carney (Фото - SeaForces.org)

Пентагон заявив, що американський есмінець USS Carney і кілька цивільних судів сьогодні були атаковані в Червоному морі. Про це повідомляє Reuters.

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Джерело ABC News у Білому домі повідомило, що есмінець США збив щонайменше два запущені по ньому дрони.

Сьогодні ж єменські бойовики-хусити визнали, що атакували безпілотником і ракетою два ізраїльські судна, Unity Explorer і Number 9. Про атаку на USS Carney у заяві не згадується.

Представник хуситів заявив, що судна стали об'єктом нападу після того, як нібито "проігнорували попередження". Він також сказав, що напади здійснені "відповідно до вимог народу Ємену" та закликів ісламських країн "підтримати палестинський народ".

За даними джерел Reuters, в результаті атаки пошкоджено два британські торгові судна – суховантаж і контейнеровоз. Інформації про постраждалих наразі немає.