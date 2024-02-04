Сунак прокомментировал успешные атаки по хуситам в Йемене: били с истребителей Typhoon

Британский премьер сообщил, что удары еще больше усугубили возможности боевиков

Истребитель Eurofighter Typhoon (Фото: Риши Сунак)

Великобритания вместе с США нанесла успешные удары по объектам хуситов в Йемене, применив истребители Eurofighter Typhoon королевских Воздушных сил. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании.

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Чиновник сообщил об успешном уничтожении истребителями конкретных военных целей хуситов, еще больше ухудшив возможности боевиков.

Сунак назвал недавние нападения хуситов на британские и международные суда неприемлемыми и отметил, что обязанностью Британии является "защитить невинные жизни и сохранить свободу".

Об успешной операции сегодня ночью также сообщало Министерство обороны США: по их данным, были нанесены массированные удары по 36 целям в 13 различных местах в Йемене – по подземным хранилищам, командным пунктам, ракетным установкам, местам хранения беспилотников, радарах и вертолетах.

Эта совместная операция была начата по указанию правительств США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии, отметили в Пентагоне.

СПРАВКА. Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель 4-го поколения, задачей которого было стать основой европейских ВВС в первой трети XXI века.



Ракетное вооружение: "воздух-воздух" – AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor; "воздух-земля" – StormShadow, AGM-84 Harpoon, ALARM, AGM-88 HARM, Brimstone, Penguin, Taurus, в перспективе AGMARmiger; Бомбовое вооружение: Paveway 2, Paveway 3, JDAM, EnhancedPaveway, HOPE/HOSBO; Лазерная система целеуказания – Litening.



Это самый распространенный из самолетов в распоряжении британских Воздушных сил: из 564 самолетов – 137 Typhoon. Кроме них, у Британии также на вооружении есть истребители F-35B.

Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку Йемен находится вдали от Израиля, хуситы объявили ему морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать корабли в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.

США 19 декабря 2023 года объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене.

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