США і Британія завдали масованих ударів по об'єктах хуситів у Ємені – фото

Сьогодні вночі відбувся новий удар західної коаліції по військових об'єктах хуситів у Ємені. Було 35 цілей у 13 різних місцях

Фото: CENTCOM

Американські та британські війська завдали ударів по цілях у Ємені в суботу, заявив Пентагон. Їхньою ціллю були бойовики-хусити, які здійснили десятки нападів на комерційні судна та військові кораблі США біля узбережжя країни.

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Удари почалися о 19:20 вечора за єменським часом, повідомило Центральне командування США (Centcom), яке координує американські операції на Ближньому Сході. Американські військові завдали ударів по шести ракетних установках хуситів, які були підготовлені до запуску протикорабельних крилатих ракет по кораблях у Червоному морі.

Потім, о 23:30 за єменським часом, були завдані масовані удари по 36 цілях у 13 різних місцях у Ємені. Цілями були підземні сховища, командні пункти, ракетні установи, місця зберігання безпілотників, радари й гелікоптери.

Фото: Centcom

Фото: Centcom

"Ці удари були здійснені окремо від багатонаціональних дій щодо свободи судноплавства, які здійснюються в рамках операції "Вартовий процвітання", – повідомили американські військові.

У заяві Пентагону вказано, що спільна операція в суботу була розпочата за вказівкою урядів США і Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії.

Єменські хусити – союзники ХАМАС у війні з Ізраїлем. Оскільки Ємен знаходиться далеко від Ізраїлю, хусити оголосили йому морську блокаду й почали обстрілювати та захоплювати кораблі у Червоному морі, поставивши під ризик торгівлю через Суецький канал.

США 19 грудня 2023 року оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі, а у січні 2024 року завдали першого удару по об'єктах хуситів у Ємені.

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