США и Британия нанесли массированные удары по объектам хуситов в Йемене – фото

Сегодня ночью произошел новый удар западной коалиции по военным объектам хуситов в Йемене. Было 35 целей в 13 разных местах

Фото: CENTCOM

Американские и британские войска нанесли удары по целям в Йемене в субботу, заявил Пентагон. Их целью были боевики-хуситы, совершившие десятки нападений на коммерческие суда и военные корабли США у побережья страны.

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Удары начались в 19:20 вечера по йеменскому времени, сообщило Центральное командование США (Centcom), координирующее американские операции на Ближнем Востоке. Американские военные нанесли удары по шести ракетным установкам хуситов, подготовленным к запуску противокорабельных крылатых ракет по кораблям в Красном море.

Затем, в 23:30 по йеменскому времени, были нанесены массированные удары по 36 целям в 13 разных местах в Йемене. Целями были подземные хранилища, командные пункты, ракетные учреждения, места хранения беспилотников, радары и вертолеты.

Фото: Centcom

Фото: Centcom

"Эти удары были совершены отдельно от многонациональных действий по свободе судоходства, совершаемых в рамках операции "Страж процветания"", – сообщили американские военные.

В заявлении Пентагона указано, что совместная операция в субботу была начата по указанию правительств США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

Йеменские хуситы – союзники ХАМАС в войне с Израилем. Поскольку Йемен находится далеко от Израиля, хуситы объявили ему морскую блокаду и начали обстреливать и захватывать корабли в Красном море, поставив под риск торговлю через Суэцкий канал.

США 19 декабря 2023 года объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене.

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