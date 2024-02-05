Сенат США представив проєкт закону щодо допомоги Україні. Байден закликав Конгрес негайно ухвалити

Американський президент заявив, що якщо США "не зупинить апетит Путіна до влади й контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною – ціна для Америки зросте"

Джо Байден (Фото: EPA)

Сенат США оприлюднив пакет на $118,28 млрд, з яких $60,06 млрд – на підтримку України. Документ поєднує політику охорони кордонів з допомогою у воєнний час для України, Ізраїлю та інших союзників США. Президент США Джо Байден закликав Конгрес "об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду". Про це повідомили на сайті Сенату США та в пресцентрі Білого дому.

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Загалом законопроєкт передбачає виділення $118,28 мільярда, з них:

→ $60,06 млрд – на підтримку України;

→ $14,1 млрд – на підтримку Ізраїлю;

→ $20,2 млрд – охорону кордону.

У межах допомоги Україні:

→ близько $14 млрд передбачено для закупівлі нової зброї у компаній американського ВПК;

→ $15 млрд — на військовий вишкіл Збройних Сил України, а також обмін розвідданими та інші заходи підтримки;

→ близько $8 млрд — на пряму бюджетну підтримку України;

→ $1,58 млрд — на підтримку української економіки.

Американський президент заявив, що якщо США "не зупинить апетит Путіна до влади й контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною – ціна для Америки зросте".

"Я закликаю Конгрес об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її як закон", – підкреслив Байден.

Також ще $20 млрд виділено на поповнення військових складів у США. Окрім цього, документ містить фінансування гуманітарної допомоги у Червоному морі та на Тайвані.

У документі йдеться про те, що основна відмінність у новій пропозиції полягає в тому, що понад $13 млрд виділено на безпеку кордонів, що було головним предметом суперечок під час багатомісячних переговорів у Сенаті.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

19 січня Трамп виступив проти компромісів з Демократичною партією та Білим домом щодо безпеки кордону з Мексикою — розв'язання цього питання забезпечить продовження допомоги Україні. За його словами, тільки спікер Палати представників Джонсон укладе "ідеальну" угоду щодо кордону.

2 лютого лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що наступного тижня верхня палата голосуватиме за законопроєкт про національну безпеку, який містить двопартійну угоду щодо безпеки кордонів і допомогу Україні й Ізраїлю.

Наступного дня лідер більшості в Палаті представників, республіканець Майк Джонсон несподівано заявив, що Палата проголосує за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю на $17,6 млрд, що не передбачає додаткового фінансування для підтримки України.

4 лютого Білий дім розкритикував заяву спікера Палати представників Майка Джонсона, який у суботу ввечері анонсував окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю – без грошей для України.

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