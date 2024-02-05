Сенат США представил проект закона о помощи Украине. Байден призвал немедленно принять

Американский президент заявил, что если США "не остановит аппетит Путина к власти и контролю в Украине – цена для США вырастет"

Джо Байден (Фото: EPA)

Сенат США обнародовал пакет на $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд – в поддержку Украины. Документ объединяет политику охраны границ с помощью в военное время для Украины, Израиля и других союзников США. Президент США Джо Байден призвал Конгресс "объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение". Об этом сообщили на сайте Сената США и в пресс-центре Белого дома.

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В целом законопроект предусматривает выделение $118,28 миллиарда, из них:

→ $60,06 млрд – в поддержку Украины;

→ $14,1 млрд – в поддержку Израиля;

→ $20,2 млрд – охрана границы.

В рамках помощи Украине:

→ около $14 млрд предусмотрено для закупки нового оружия у компаний американского ВПК;

→ $15 млрд — на военную подготовку Вооруженных Сил Украины, а также обмен разведданными и другие меры поддержки;

→ около $8 млрд – на прямую бюджетную поддержку Украины;

→ $1,58 млрд – в поддержку украинской экономики.

Американский президент заявил, что если США "не остановит аппетит Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной – цена для Америки возрастет".

"Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Положите его на мой стол, чтобы я мог немедленно подписать его как закон", – подчеркнул Байден.

Также еще $20 млрд выделено на пополнение военных складов в США. Кроме этого, документ содержит финансирование гуманитарной помощи в Красном море и на Тайване.

В документе говорится о том, что основное отличие в новом предложении заключается в том, что более $13 млрд выделено на безопасность границ, что было главным предметом споров во время многомесячных переговоров в Сенате.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

19 января Трамп выступил против компромиссов с Демократической партией и Белым домом по безопасности границы с Мексикой — решение этого вопроса обеспечит продолжение помощи Украине. По его словам, только спикер Палаты представителей Джонсон заключит "идеальное" соглашение о границе.

2 февраля лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что на следующей неделе верхняя палата будет голосовать за законопроект о национальной безопасности, содержащий двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощь Украине и Израилю.

На следующий день лидер большинства в Палате представителей республиканец Майк Джонсон неожиданно заявил, что Палата проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю на $17,6 млрд, что не предусматривает дополнительного финансирования для поддержки Украины.

4 февраля Белый дом подверг критике заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который в субботу вечером анонсировал отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю – без денег для Украины.

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