Европа не справится без США в помощи Украине, Путин воспользуется этим — Зеленский

Зеленский заявил, что отсутствие помощи со стороны США повлияет на единство Европы в поддержке Украины

Владимир Зеленский (Фото: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз не сможет достаточно помочь Украине без США. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD.

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По его словам, Европа не справится на том уровне, который был до этого, если США прекратят помощь Украине.

"Оружием и финансами. Я считаю, что если США не будут нас поддерживать, то это повлияет на объединенную Европу. В Украине дефицит оружия и финансов, будет потерян союз между США и Европой", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Европа поймет — если Украина не выдержит и диктатор Владимир Путин атакует НАТО, то они будут противостоять России без помощи США.

"Путин этим воспользуется и будет говорить, что НАТО не так силен. Германия может консолидировать Евросоюз. Пассивность США — это неправильно для всех. Нужно верить в себя, народ и партнеров", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россию можно остановить геополитически и финансово.

"Не допустить уничтожения Украины и ее нации, глобальной миграции и Третьей мировой войны", — резюмировал он.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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