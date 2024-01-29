Европа не справится без США в помощи Украине, Путин воспользуется этим — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз не сможет достаточно помочь Украине без США. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD.
По его словам, Европа не справится на том уровне, который был до этого, если США прекратят помощь Украине.
"Оружием и финансами. Я считаю, что если США не будут нас поддерживать, то это повлияет на объединенную Европу. В Украине дефицит оружия и финансов, будет потерян союз между США и Европой", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Европа поймет — если Украина не выдержит и диктатор Владимир Путин атакует НАТО, то они будут противостоять России без помощи США.
"Путин этим воспользуется и будет говорить, что НАТО не так силен. Германия может консолидировать Евросоюз. Пассивность США — это неправильно для всех. Нужно верить в себя, народ и партнеров", — заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что Россию можно остановить геополитически и финансово.
"Не допустить уничтожения Украины и ее нации, глобальной миграции и Третьей мировой войны", — резюмировал он.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал как можно скорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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