Трампа розкритикували у республіканців за спробу зриву допомоги Україні. Той відреагував

Мітт Ромні та Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Сенатор від Республіканської партії Мітт Ромні назвав "справді жахливим" підхід 45-го президента США Дональда Трампа, який намагається зірвати угоду в Сенаті щодо кордону з Мексикою – вона передбачає продовження допомоги Україні. Про це він сказав кореспондентові CNN Ману Раджу.

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За його словами, безпека кордону є важливим питанням для Трампа.

"І той факт, що він повідомив сенаторам-республіканцям та конгресменам, що він не хоче, щоб ми вирішували прикордонну проблему, тому що він хоче звинуватити в цьому Байдена, справді жахливий", – сказав Ромні.

Він зазначив, що у США відбувається криза на кордоні та "така реальність".

"І хтось балотується на пост президента не для того, щоб спробувати вирішити проблему. Замість того, щоб сказати: Гей, залиш цю проблему. Не вирішуйте це. Дозвольте мені взяти на себе відповідальність за вирішення цієї проблеми пізніше", – заявив законодавець.

Трамп відреагував на висловлювання Ромні й сказав, що республіканці повинні "відкинути все, крім ідеальної угоди, навіть якщо це підштовхне країну до тимчасового закриття".

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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