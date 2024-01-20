Байден очікує на угоду для допомоги Україні в Сенаті найближчими днями. Є питання до Джонсона

Байден заявив, що питання залишаються до спікера Палати представників Джонсона та республіканців

Джо Байден (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат наступного тижня укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні. Про це він повідомив під час виступу у Білому домі, цитує його Укрінформ.

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За його словами, команда адміністрації вже кілька тижнів працює із сенаторами від Демократичної та Республіканської партій щодо угоди стосовно кордону з Мексикою.

"Я вважаю, що нам потрібні суттєві зміни у політиці на кордоні", — сказав Байден.

Він зазначив, що сподівається на результат у Сенаті наступного тижня від обох партій.

"Питання залишаються до позиції спікера та республіканців у Палаті представників, чи готові вони діяти", – наголосив глава Білого дому.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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