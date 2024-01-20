Байден очікує на угоду для допомоги Україні в Сенаті найближчими днями. Є питання до Джонсона
Джо Байден (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат наступного тижня укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні. Про це він повідомив під час виступу у Білому домі, цитує його Укрінформ.

За його словами, команда адміністрації вже кілька тижнів працює із сенаторами від Демократичної та Республіканської партій щодо угоди стосовно кордону з Мексикою.

"Я вважаю, що нам потрібні суттєві зміни у політиці на кордоні", — сказав Байден.

Він зазначив, що сподівається на результат у Сенаті наступного тижня від обох партій.

"Питання залишаються до позиції спікера та республіканців у Палаті представників, чи готові вони діяти", – наголосив глава Білого дому.

  • 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
  • Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
  • Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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