Байден ожидает сделки для помощи Украине в Сенате в ближайшие дни. Есть вопросы к Джонсону

Байден заявил, что вопросы остаются к спикеру Палаты представителей Джонсону и республиканцам

Джо Байден (Фото: EPA/ERIK S. LESSER)

Президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат на следующей неделе заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме, цитирует его Укринформ.

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По его словам, команда администрации уже несколько недель работает с сенаторами от Демократической и Республиканской партий насчет сделки по границе с Мексикой.

"Я считаю, что нам нужны существенные изменения в политике на границе", — сказал Байден.

Он отметил, что надеется на результат в Сенате на следующей неделе от обеих партий.

"Вопросы остаются к позиции спикера и республиканцев в Палате представителей, готовы ли они действовать", — подчеркнул глава Белого дома.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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