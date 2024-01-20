Байден ожидает сделки для помощи Украине в Сенате в ближайшие дни. Есть вопросы к Джонсону
Президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат на следующей неделе заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме, цитирует его Укринформ.
По его словам, команда администрации уже несколько недель работает с сенаторами от Демократической и Республиканской партий насчет сделки по границе с Мексикой.
"Я считаю, что нам нужны существенные изменения в политике на границе", — сказал Байден.
Он отметил, что надеется на результат в Сенате на следующей неделе от обеих партий.
"Вопросы остаются к позиции спикера и республиканцев в Палате представителей, готовы ли они действовать", — подчеркнул глава Белого дома.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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