Трампа раскритиковали у республиканцев за попытку срыва помощи Украине. Тот отреагировал

Митт Ромни и Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни назвал "действительно ужасным" подход 45-го президента США Дональда Трампа, который пытается сорвать сделку в Сенате по границе с Мексикой — она предусматривает продолжение помощи Украине. Об этом он сказал корреспонденту CNN Ману Раджу.

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По его словам, безопасность границы является важным вопросом для Трампа.

"И тот факт, что он сообщил сенаторам-республиканцам и конгрессменам, что он не хочет, чтобы мы решали пограничную проблему, потому что он хочет обвинить в этом Байдена, действительно ужасен", — сказал Ромни.

Он отметил, что в США происходит кризис на границе и "такова реальность".

"И кто-то баллотируется на пост президента не для того, чтобы попытаться решить проблему. Вместо того, чтобы сказать: Эй, оставь эту проблему. Не решайте это. Позвольте мне взять на себя ответственность за решение этой проблемы позже", — заявил законодатель.

Трамп же отреагировал на высказывания Ромни и сказал, что республиканцы должны "отвергнуть все, кроме идеальной сделки, даже если это подтолкнет страну к временному закрытию".

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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