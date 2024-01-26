Трампа раскритиковали у республиканцев за попытку срыва помощи Украине. Тот отреагировал
Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни назвал "действительно ужасным" подход 45-го президента США Дональда Трампа, который пытается сорвать сделку в Сенате по границе с Мексикой — она предусматривает продолжение помощи Украине. Об этом он сказал корреспонденту CNN Ману Раджу.
По его словам, безопасность границы является важным вопросом для Трампа.
"И тот факт, что он сообщил сенаторам-республиканцам и конгрессменам, что он не хочет, чтобы мы решали пограничную проблему, потому что он хочет обвинить в этом Байдена, действительно ужасен", — сказал Ромни.
Он отметил, что в США происходит кризис на границе и "такова реальность".
"И кто-то баллотируется на пост президента не для того, чтобы попытаться решить проблему. Вместо того, чтобы сказать: Эй, оставь эту проблему. Не решайте это. Позвольте мне взять на себя ответственность за решение этой проблемы позже", — заявил законодатель.
Трамп же отреагировал на высказывания Ромни и сказал, что республиканцы должны "отвергнуть все, кроме идеальной сделки, даже если это подтолкнет страну к временному закрытию".
Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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