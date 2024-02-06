Угода про допомогу США Україні близька до зриву через сумніви в Сенаті – Bloomberg

За даними Bloomberg, сенатор Вікер, провідний республіканець у Комітеті з питань збройних сил і прихильник допомоги Україні заявив, що "пропозиція мертва".

Фото: EPA

Видання Bloomberg із посиланням на співрозмовників, які ознайомлені з переговорами, повідомило, що сенатори-республіканці після 90-хвилинного засідання 5 лютого заявили, що заплановане на 7 лютого голосування щодо законопроєкту про надання, зокрема, допомоги Україні – є надто раннім.

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За даними співрозмовників, сенатор Роджер Вікер, провідний республіканець у Комітеті з питань збройних сил і прихильник допомоги Україні заявив, що "пропозиція мертва".

Також Джеймс Ленкфорд, ключовий республіканець у переговорах, сказав, що очікує, що заплановане на середу процедурне голосування провалиться, оскільки сенатори заявляють: їм потрібно більше часу на розгляд і внесення змін до законопроєкту. Він назвав законодавство "незавершеною роботою".

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Співрозмовники зазначили у коментарі виданню, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що обговорення в Республіканській партії продовжиться у вівторок. На зустрічі він сказав сенаторам, що вони повинні проголосувати "ні" в середу, якщо їм потрібно більше часу для розгляду законопроєкту

Республіканець Майк Раундс, який займає помірковану позицію щодо імміграції й закликає до угоди, заявив, що голосуватиме проти просування законопроєкту на процедурному голосуванні, запланованому на середу. Замість цього він рекомендує Сенату взяти кілька тижнів на його розгляд.

5 лютого Сенат США оприлюднив пакет на $118,28 млрд, з яких $60,06 млрд – на підтримку України. Документ поєднує політику охорони кордонів з допомогою у воєнний час для України, Ізраїлю та інших союзників США. Президент США Джо Байден закликав Конгрес "об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду".

У понеділок спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що "побачив достатньо" та не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт щодо додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема на підтримку України та Ізраїлю. Також він написав, що за цим законом "кордон ніколи не закриється".

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