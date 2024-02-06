"Входимо у незвідані води": ЄС стурбований відповіддю РФ на конфіскацію активів – Politico

Кілька європейських чиновників попередили, що конфіскація російських заморожених активів може спровокувати зворотну реакцію проти європейських активів у Росії

Європейська комісія (Фото: EPA)

Країни Європейського Союзу побоюються заходів у відповідь і кібератак із боку Росії після конфіскації її активів. Співрозмовники видання Politico заявили, що є кілька аспектів остраху російської реакції: апеляції проти бельгійського фінансового депозитарію Euroclear, який зберігає переважну більшість російських резервів у ЄС та кібератаки на західні фінансові установи.

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Кілька європейських чиновників попередили, що конфіскація російських заморожених активів може спровокувати зворотну реакцію проти європейських активів у Росії. Це накладається на попередження про те, що це може заплямувати репутацію єврозони, зробивши її менш привабливою для інвесторів, заявили вони.

"Ми входимо в незвідані води. Будь-хто був би стурбований потенційними наслідками конфіскації активів", – сказав дипломат ЄС на умовах анонімності.

У Європі побоюються, розповіли співрозмовники видання, що Москва може помститися, подавши шквал апеляцій проти бельгійського фінансового депозитарію Euroclear, який зберігає переважну більшість російських резервів у Європі.

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Один із дипломатів ЄС застеріг, що Росія може також посилити свої кібератаки на західні фінансові установи, намагаючись повернути свої гроші. Вони вказали на нещодавні сплески російських онлайн-кампаній, таких, як активність Москви у Фінляндії після висилки російських дипломатів із Гельсінкі.

Керівник компанії з кібербезпеки висловив занепокоєння у коментарі виданню, що конфіскація активів може призвести до того, що РФ отримає можливість перенаправляти великі фінансові транзакції на російські рахунки.

Другий дипломат ЄС відкинув ці застереження, зазначивши, що Росія вже захопила місцеві філії європейських компаній – зокрема данської пивоварної компанії Carlsberg і французького виробника харчових продуктів Danone – задовго до того, як питання конфіскації активів з'явилося на політичному порядку денному G7.

Дипломат додав, що Кремль продовжить підривати європейські фінансові інтереси в Росії незалежно від того, чи вдасться реалізувати план конфіскації.

28 жовтня 2023 року лідери країн ЄС схвалили план, що передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

15 січня 2024 року спецпредставниця США Пріцкер у Давосі заявила, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та не відбудеться "дуже швидко".

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема Німеччина, чітко дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань, повідомляє видання із посиланням на анонімних співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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