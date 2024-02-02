Кулеба впевнений: рішення щодо використання заморожених активів РФ буде у 2024 році

Мелані Жолі та Дмитро Кулеба (Скриншот)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі, що Україна разом із західними союзниками ухвалить рішення щодо використання заморожених активів РФ у 2024 році.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Україна спільно з партнерами зробить рішення щодо використання заморожених російських активів у 2024 році. Я не маю в цьому жодних сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій. Питання в тому, що це рішення дійсно має свої складнощі й, можливо, воно ухвалюватиметься частинами", – сказав глава української дипломатії.

Говорячи про "ухвалення частинами", Кулеба мав на увазі, що спочатку ухвалюватиметься рішення щодо податку на прибуток від заморожених російських активів, щодо самого прибутку і стосовно самого активу.

"В ідеалі, звісно, ми б хотіли, щоб протягом 2024 року всі російські активи були завантажені на арештований в Канаді російський літак і прилетіли до нас в Україну, де ми зможемо їх використати", – резюмував жартома міністр.

28 жовтня 2023 року лідери країн ЄС схвалили план, що передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

15 січня 2024 року спецпредставниця США Пріцкер у Давосі заявила, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та не відбудеться "дуже швидко".

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема Німеччина, чітко дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань, повідомляє видання із посиланням на анонімних співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

Однак 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Читайте також: На Україну може чекати "економічний кінець світу" без західної фінансової допомоги – Politico