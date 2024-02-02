Кулеба уверен: решение об использовании замороженных активов РФ будет в 2024 году

Мелани Жоли и Дмитрий Кулеба (Скриншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли, что Украина вместе с западными союзниками примет решение об использовании замороженных активов РФ в 2024 году.

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"Украина совместно с партнерами сделает решение об использовании замороженных российских активов в 2024 году. Я в этом не сомневаюсь, зная динамику этих дискуссий. Вопрос в том, что это решение действительно имеет свои сложности и, возможно, оно будет приниматься частями", – сказал глава украинской дипломатии.

Говоря о "принятии частями", Кулеба имел в виду, что сначала будет приниматься решение по налогу на прибыль от замороженных российских активов, по самой прибыли и по самому активу.

"В идеале, конечно, мы хотели бы, чтобы в течение 2024 года все российские активы были загружены на арестованный в Канаде российский самолет и прилетели к нам в Украину, где мы сможем их использовать", – резюмировал шутя министр.

28 октября 2023 года лидеры стран ЕС одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.

15 января 2024 года спецпредставитель США Прицкер в Давосе заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям, сообщает издание со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

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