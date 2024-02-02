Кулеба уверен: решение об использовании замороженных активов РФ будет в 2024 году
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли, что Украина вместе с западными союзниками примет решение об использовании замороженных активов РФ в 2024 году.
"Украина совместно с партнерами сделает решение об использовании замороженных российских активов в 2024 году. Я в этом не сомневаюсь, зная динамику этих дискуссий. Вопрос в том, что это решение действительно имеет свои сложности и, возможно, оно будет приниматься частями", – сказал глава украинской дипломатии.
Говоря о "принятии частями", Кулеба имел в виду, что сначала будет приниматься решение по налогу на прибыль от замороженных российских активов, по самой прибыли и по самому активу.
"В идеале, конечно, мы хотели бы, чтобы в течение 2024 года все российские активы были загружены на арестованный в Канаде российский самолет и прилетели к нам в Украину, где мы сможем их использовать", – резюмировал шутя министр.
- 28 октября 2023 года лидеры стран ЕС одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.
- 15 января 2024 года спецпредставитель США Прицкер в Давосе заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".
- 23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям, сообщает издание со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.
- Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
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