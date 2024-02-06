"Входим в неизведанные воды": ЕС обеспокоен ответом РФ на конфискацию активов – Politico

Несколько европейских чиновников предупредили, что конфискация российских замороженных активов может спровоцировать реакцию против европейских активов

Европейская комиссия (Фото: EPA)

Страны Европейского Союза опасаются ответных мер и кибератак со стороны России после конфискации ее активов. Собеседники издания Politico заявили, что есть несколько аспектов боязни российской реакции: апелляции против бельгийского финансового депозитария Euroclear, хранящего подавляющее большинство российских резервов в ЕС и кибератаки на западные финансовые учреждения.

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Несколько европейских чиновников предупредили, что конфискация российских замороженных активов может спровоцировать обратную реакцию против европейских активов в России. Это накладывается на предупреждение о том, что это может запятнать репутацию еврозоны, сделав ее менее привлекательной для инвесторов, заявили они.

"Мы входим в неизведанные воды. Любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", – сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.

В Европе опасаются, рассказали собеседники издания, что Москва может отомстить, подав шквал апелляций против бельгийского финансового депозитария Euroclear, который хранит подавляющее большинство российских резервов в Европе.

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Один из дипломатов ЕС предостерег, что Россия может также усилить свои кибератаки на западные финансовые учреждения, пытаясь вернуть свои деньги. Они указали на недавние всплески российских онлайн-кампаний, таких, как активность Москвы в Финляндии после высылки российских дипломатов из Хельсинки.

Руководитель компании по кибербезопасности выразил обеспокоенность в комментарии изданию, что конфискация активов может привести к тому, что РФ получит возможность перенаправлять крупные финансовые транзакции на российские счета.

Второй дипломат ЕС отверг эти предостережения, отметив, что Россия уже захватила местные филиалы европейских компаний – в том числе датской пивоваренной компании Carlsberg и французского производителя пищевых продуктов Danone – задолго до того, как вопрос конфискации активов появился на политической повестке дня G7.

Дипломат добавил, что Кремль продолжит подрывать европейские финансовые интересы в России независимо от того, удастся ли реализовать план конфискации.

28 октября 2023 года лидеры стран ЕС одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.

15 января 2024 года спецпредставитель США Прицкер в Давосе заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в частности Германия, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям, сообщает издание со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

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