"Входим в неизведанные воды": ЕС обеспокоен ответом РФ на конфискацию активов – Politico
Страны Европейского Союза опасаются ответных мер и кибератак со стороны России после конфискации ее активов. Собеседники издания Politico заявили, что есть несколько аспектов боязни российской реакции: апелляции против бельгийского финансового депозитария Euroclear, хранящего подавляющее большинство российских резервов в ЕС и кибератаки на западные финансовые учреждения.
Несколько европейских чиновников предупредили, что конфискация российских замороженных активов может спровоцировать обратную реакцию против европейских активов в России. Это накладывается на предупреждение о том, что это может запятнать репутацию еврозоны, сделав ее менее привлекательной для инвесторов, заявили они.
"Мы входим в неизведанные воды. Любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", – сказал дипломат ЕС на условиях анонимности.
В Европе опасаются, рассказали собеседники издания, что Москва может отомстить, подав шквал апелляций против бельгийского финансового депозитария Euroclear, который хранит подавляющее большинство российских резервов в Европе.
Читайте также: Кулеба уверен: решение об использовании замороженных активов РФ будет в 2024 году
Один из дипломатов ЕС предостерег, что Россия может также усилить свои кибератаки на западные финансовые учреждения, пытаясь вернуть свои деньги. Они указали на недавние всплески российских онлайн-кампаний, таких, как активность Москвы в Финляндии после высылки российских дипломатов из Хельсинки.
Руководитель компании по кибербезопасности выразил обеспокоенность в комментарии изданию, что конфискация активов может привести к тому, что РФ получит возможность перенаправлять крупные финансовые транзакции на российские счета.
Второй дипломат ЕС отверг эти предостережения, отметив, что Россия уже захватила местные филиалы европейских компаний – в том числе датской пивоваренной компании Carlsberg и французского производителя пищевых продуктов Danone – задолго до того, как вопрос конфискации активов появился на политической повестке дня G7.
Дипломат добавил, что Кремль продолжит подрывать европейские финансовые интересы в России независимо от того, удастся ли реализовать план конфискации.
- 28 октября 2023 года лидеры стран ЕС одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.
- 15 января 2024 года спецпредставитель США Прицкер в Давосе заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".
- 23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в частности Германия, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям, сообщает издание со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.
- Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
Читайте также: Украину может ждать "экономический конец света" без западной финансовой помощи – Politico