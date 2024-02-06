Соглашение о помощи США Украине близко к срыву из-за сомнений в Сенате – Bloomberg

По данным Bloomberg, ведущий республиканец в Комитете по вооруженным силам и сторонник помощи Украине заявил, что "предложение мертво"

Фото: EPA

Издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, которые ознакомлены с переговорами, сообщило, что сенаторы-республиканцы после 90-минутного заседания 5 февраля заявили, что запланированное на 7 февраля голосование по законопроекту о предоставлении, в частности, помощи Украине – слишком раннее.

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По данным собеседников, сенатор Роджер Уикер, ведущий республиканец в Комитете по вооруженным силам и сторонник помощи Украине заявил, что "предложение мертво".

Также Джеймс Лэнкфорд, ключевой республиканец в переговорах, сказал, что ожидает, что запланированное на среду процедурное голосование провалится, поскольку сенаторы заявляют: им нужно больше времени на рассмотрение и внесение изменений в законопроект. Он назвал законодательство "незавершенной работой".

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Собеседники отметили в комментарии изданию, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что обсуждение в Республиканской партии продолжится во вторник. На встрече он сказал сенаторам, что они должны проголосовать "нет" в среду, если им нужно больше времени для рассмотрения законопроекта

Республиканец Майк Раундс, который занимает умеренную позицию по иммиграции и призывает к соглашению, заявил, что будет голосовать против продвижения законопроекта на процедурном голосовании, запланированном на среду. Вместо этого он рекомендует Сенату взять несколько недель на его рассмотрение.

5 февраля Сенат США обнародовал пакет на $118,28 млрд, из которых $60,06 млрд – в поддержку Украины. Документ объединяет политику охраны границ с помощью в военное время для Украины, Израиля и других союзников США. Президент США Джо Байден призвал Конгресс "объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение".

В понедельник спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон заявил, что "увидел достаточно" и не будет ставить на голосование представленный в Сенате законопроект относительно дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, в частности, на поддержку Украины и Израиля. Также он написал, что по этому закону "граница никогда не закроется".

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