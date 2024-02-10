Інтерв'ю Путіна Карлсону. Шольц: Висміює те, що Росія робить в Україні, абсурд війни

Шольц заявив, що Німеччина та партнери твердо залишаються на боці України та підтримуватимуть Київ

Олаф Шольц (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на інтерв'ю диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону та розкритикував заяви глави Кремля. Про це він написав у X (Twitter).

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Путін висміює те, що насправді Росія робить в Україні.

"Він дає абсолютно абсурдне пояснення причин цієї війни", – заявив Шольц.

Глава німецького уряду наголосив, що після цього інтерв'ю йому дедалі зрозуміліше — Німеччина та партнери залишаються на боці України.

Путін під час інтерв'ю Карлсону заявив, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало розбір його псевдоісторичних висловлювань.

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє пояснювати і бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.

45-й президент США Трамп заявляв, що розглянув би Карлсона на посаду віцепрезидента.

Читайте також: Такер Карлсон звільнений з каналу Fox News. Хто він і чому через нього такий шум у США