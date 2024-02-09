Інтерв'ю Карлсона з Путіним. Білий дім: Американці знають, хто винний. Це не вплине на них
Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю американського пропагандиста Такера Карлсона із диктатором Володимиром Путіним не вплине на настрої громадян США. Про це він повідомив на брифінгу.
За його словами, американський народ добре знає, хто винен у війні Росії проти України.
"І я думаю, вони знають, що для вторгнення 24 лютого, два роки тому, не було жодних підстав. Він вторгся в сусідню країну. Україна ні для кого не була загрозою, і американський народ це розуміє. І американський народ розуміє, за що бореться Україна", – сказав Кірбі.
Він зазначив, що Україна просить лише допомоги США, а не участі американських солдатів у війні.
"Знову ж таки, я не думаю, що американський народ зможе вплинути на одне-єдине інтерв'ю. І я думаю, що будь-хто, хто дивиться це інтерв'ю, повинен переконатися, що ви пам'ятаєте, що слухаєте Володимира Путіна. І не варто брати за чисту монету все, що він каже", – заявив чиновник.
Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє пояснювати та бути послідовним".
- У червні 2023 року Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської гідроелектростанції та образив президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав його "негідником та українофобом".
- Конгресмен-демократ із Пенсільванії Брендан Бойл заявив, що колишній президент США Дональд Трамп та окремі журналісти правих ЗМІ, наприклад Такер Карлсон, якого звільнили з Fox News, тиснуть на республіканців, щоб ті голосували проти допомоги Україні.
- Трамп заявляв, що розглянув би Карлсона на посаду віцепрезидента.
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