Інтерв'ю Карлсона з Путіним. Білий дім: Американці знають, хто винний. Це не вплине на них

Кірбі заявив, що не варто брати за чисту монету все, що говорить Путін у пропагандистських заявах

Такер Карлсон і Володимир Путін (Фото: EPA)

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю американського пропагандиста Такера Карлсона із диктатором Володимиром Путіним не вплине на настрої громадян США. Про це він повідомив на брифінгу.

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За його словами, американський народ добре знає, хто винен у війні Росії проти України.

"І я думаю, вони знають, що для вторгнення 24 лютого, два роки тому, не було жодних підстав. Він вторгся в сусідню країну. Україна ні для кого не була загрозою, і американський народ це розуміє. І американський народ розуміє, за що бореться Україна", – сказав Кірбі.

Він зазначив, що Україна просить лише допомоги США, а не участі американських солдатів у війні.

"Знову ж таки, я не думаю, що американський народ зможе вплинути на одне-єдине інтерв'ю. І я думаю, що будь-хто, хто дивиться це інтерв'ю, повинен переконатися, що ви пам'ятаєте, що слухаєте Володимира Путіна. І не варто брати за чисту монету все, що він каже", – заявив чиновник.

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє пояснювати та бути послідовним".

У червні 2023 року Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської гідроелектростанції та образив президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав його "негідником та українофобом".

Конгресмен-демократ із Пенсільванії Брендан Бойл заявив, що колишній президент США Дональд Трамп та окремі журналісти правих ЗМІ, наприклад Такер Карлсон, якого звільнили з Fox News, тиснуть на республіканців, щоб ті голосували проти допомоги Україні.

Трамп заявляв, що розглянув би Карлсона на посаду віцепрезидента.

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