Интервью Карлсона с Путиным. Белый дом: Американцы знают, кто виноват. Это не повлияет

Кирби заявил, что не стоит принимать за чистую монету все, что говорит Путин в пропагандистских заявлениях

Такер Карлсон и Владимир Путин (Фото: EPA)

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью американского пропагандиста Такера Карлсона с диктатором Владимиром Путиным не повлияет на настроения граждан США. Об этом он сообщил на брифинге.

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По его словам, американский народ хорошо знает, кто виноват в войне России против Украины.

"И я думаю, они знают, что для вторжения 24 февраля, два года назад, не было никаких оснований. Он вторгся в соседнюю страну. Украина ни для кого не представляла угрозы, и американский народ это понимает. И американский народ понимает, за что борется Украина", — сказал Кирби.

Он отметил, что Украина просит только помощи США, а не участия американских солдат в войне.

"Опять же, я не думаю, что американский народ сможет повлиять на одно-единственное интервью. И я думаю, что любой, кто смотрит это интервью, должен убедиться, что вы помните, что слушаете Владимира Путина. И не стоит принимать за чистую монету все, что он говорит", — заявил чиновник.

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет объясняться и быть последовательным".

В июне 2023 года Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской гидроэлектростанции и оскорбил президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его "подлецом и украинофобом".

Конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл заявил, что бывший президент США Дональд Трамп и отдельные журналисты правых СМИ, например Такер Карлсон, которого уволили из Fox News, давят на республиканцев, чтобы те голосовали против помощи Украине.

Трамп заявлял, что рассмотрел бы Карлсона на должность вице-президента.

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