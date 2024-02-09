Карлсон признал, что Путин "не умеет объясняться и быть последовательным" после интервью
Американский пропагандист Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с диктатором Владимиром Путиным, которое он взял накануне в Москве. После публикации он признал, что глава Кремля "не умеет объясняться". Соответствующее видео он опубликовал на своем сайте.
По его словам, Путин "не тот, кто дает много интервью".
"Он не умеет объясняться. Но он явно проводит много времени в мире, где ему не нужно объясняться", — сказал Карлсон.
Также он считает, что Путин не изложил свою позицию последовательно.
"Я не совсем уверен, что я думаю об интервью. Мне понадобится год, чтобы решить, что это было", — заявил пропагандист.
В самом интервью Путин повторял привычные тезисы российской пропаганды, которые звучат уже два года большой войны.
- В июне 2023 года Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской гидроэлектростанции и оскорбил президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его "подлецом и украинофобом".
- Конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл заявил, что бывший президент США Дональд Трамп и отдельные журналисты правых СМИ, например, Такер Карлсон, которого уволили из Fox News, давят на республиканцев, чтобы те голосовали против помощи Украине.
- Трамп заявлял, что рассмотрел бы Карлсона на должность вице-президента.
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