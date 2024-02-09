Карлсон признал, что Путин "не умеет объясняться и быть последовательным" после интервью

Карлсон заявил, что ему "понадобится год, чтобы решить", что он думает об интервью с Путиным

Такер Карлсон и Владимир Путин (Фото: EPA)

Американский пропагандист Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с диктатором Владимиром Путиным, которое он взял накануне в Москве. После публикации он признал, что глава Кремля "не умеет объясняться". Соответствующее видео он опубликовал на своем сайте.

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По его словам, Путин "не тот, кто дает много интервью".

"Он не умеет объясняться. Но он явно проводит много времени в мире, где ему не нужно объясняться", — сказал Карлсон.

Также он считает, что Путин не изложил свою позицию последовательно.

"Я не совсем уверен, что я думаю об интервью. Мне понадобится год, чтобы решить, что это было", — заявил пропагандист.

В самом интервью Путин повторял привычные тезисы российской пропаганды, которые звучат уже два года большой войны.

В июне 2023 года Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской гидроэлектростанции и оскорбил президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его "подлецом и украинофобом".

Конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл заявил, что бывший президент США Дональд Трамп и отдельные журналисты правых СМИ, например, Такер Карлсон, которого уволили из Fox News, давят на республиканцев, чтобы те голосовали против помощи Украине.

Трамп заявлял, что рассмотрел бы Карлсона на должность вице-президента.

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