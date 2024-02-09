Карлсон визнав, що Путін "не вміє пояснювати й бути послідовним" після інтерв'ю з диктатором
Американський пропагандист Такер Карлсон опублікував двогодинне інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним, яке він узяв напередодні у Москві. Після публікації він визнав, що глава Кремля "не вміє пояснювати". Відповідне відео він надрукував на своєму сайті.
За його словами, Путін "не той, хто дає багато інтерв'ю".
"Він не вміє пояснювати. Але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати", – сказав Карлсон.
Також він вважає, що Путін не виклав своєї позиції послідовно.
"Я не зовсім впевнений, що я думаю про інтерв'ю. Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було", – заявив пропагандист.
У самому інтерв'ю Путін повторював звичні тези російської пропаганди, які звучать уже два роки великої війни.
- У червні 2023 року Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської гідроелектростанції й образив президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав його "негідником та українофобом".
- Конгресмен-демократ із Пенсільванії Брендан Бойл заявив, що колишній президент США Дональд Трамп та окремі журналісти правих ЗМІ, наприклад, Такер Карлсон, якого звільнили з Fox News, тиснуть на республіканців, щоб ті голосували проти допомоги Україні.
- Трамп заявляв, що розглянув би Карлсона на посаду віцепрезидента.
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