Карлсон визнав, що Путін "не вміє пояснювати й бути послідовним" після інтерв'ю з диктатором

Карлсон заявив, що йому "потрібний рік, щоб вирішити", що він думає про інтерв'ю з Путіним

Такер Карлсон і Володимир Путін (Фото: EPA)

Американський пропагандист Такер Карлсон опублікував двогодинне інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним, яке він узяв напередодні у Москві. Після публікації він визнав, що глава Кремля "не вміє пояснювати". Відповідне відео він надрукував на своєму сайті.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Путін "не той, хто дає багато інтерв'ю".

"Він не вміє пояснювати. Але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати", – сказав Карлсон.

Також він вважає, що Путін не виклав своєї позиції послідовно.

"Я не зовсім впевнений, що я думаю про інтерв'ю. Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було", – заявив пропагандист.

У самому інтерв'ю Путін повторював звичні тези російської пропаганди, які звучать уже два роки великої війни.

У червні 2023 року Карлсон звинуватив Україну в підриві Каховської гідроелектростанції й образив президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав його "негідником та українофобом".

Конгресмен-демократ із Пенсільванії Брендан Бойл заявив, що колишній президент США Дональд Трамп та окремі журналісти правих ЗМІ, наприклад, Такер Карлсон, якого звільнили з Fox News, тиснуть на республіканців, щоб ті голосували проти допомоги Україні.

Трамп заявляв, що розглянув би Карлсона на посаду віцепрезидента.

Читайте також: Такер Карлсон звільнений з каналу Fox News. Хто він і чому через нього такий шум у США