Путін заявив, що Польща "змусила" Гітлера розпочати війну. Варшава відповіла фактами з історії

Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону заявив, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.

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Поляки заявляють, що перед Другою світовою польська дипломатія намагалася зберігати нормальні відносини з нацистською Німеччиною і не планувала вступати у військовий союз із Гітлером — між Першою та Другою світовою країна опинилася між Третім Рейхом та СРСР, жоден з яких не визнавав права на незалежність Польщі.

Зазначається, що у 1934 році у Берліні було підписано декларацію про ненапад між Польщею та Німеччиною, аналогічний пакт був підписаний з СРСР у 1932 році. МЗС Польщі нагадало, що в 1939 році країна відмовилася від пропозиції Гітлера укласти союз проти СРСР, а 23 серпня 1939 року Москва і Берлін підписали пакт Молотова-Ріббентропа, який дозволив Німеччині напасти на Польщу 1 вересня того самого року, а СРСР і Німеччина співпрацювали до червня 1941 року.

"Польща стала жертвою політики, яку вона проводила щодо Чехословаччини, оскільки за пактом Молотова-Ріббентропа частина цієї території, включно з заходом України, мала бути передана Росії. Польща не брала участі й не була стороною Мюнхенської угоди від 30 вересня 1938 року, яка фактично сильно обмежувала суверенітет Чехословаччини. Польські претензії щодо Транс-Ользи були висловлені після підписання Мюнхенської угоди", – йдеться у повідомленні.

У Варшаві наголосили, що СРСР окупував території Польщі внаслідок агресії 17 вересня 1939 року, коли поляки відбивали вторгнення німців.

"Так звані народні референдуми, проведені СРСР на східних кордонах Польщі, супроводжувалися терором і насильством. Львів та тодішні Львівська й Станіславівська губернії (сьогоднішній захід України) ніколи не були частиною Російської імперії. Віленська область також не була історичною частиною Росії", – резюмували дипломати.

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє пояснювати і бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.

45-й президент США Трамп заявляв, що розглянув би Карлсона на посаду віцепрезидента.

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