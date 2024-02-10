Путін заявив, що Польща "змусила" Гітлера розпочати війну. Варшава відповіла фактами з історії
Диктатор Володимир Путін в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону заявив, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.
Поляки заявляють, що перед Другою світовою польська дипломатія намагалася зберігати нормальні відносини з нацистською Німеччиною і не планувала вступати у військовий союз із Гітлером — між Першою та Другою світовою країна опинилася між Третім Рейхом та СРСР, жоден з яких не визнавав права на незалежність Польщі.
Зазначається, що у 1934 році у Берліні було підписано декларацію про ненапад між Польщею та Німеччиною, аналогічний пакт був підписаний з СРСР у 1932 році. МЗС Польщі нагадало, що в 1939 році країна відмовилася від пропозиції Гітлера укласти союз проти СРСР, а 23 серпня 1939 року Москва і Берлін підписали пакт Молотова-Ріббентропа, який дозволив Німеччині напасти на Польщу 1 вересня того самого року, а СРСР і Німеччина співпрацювали до червня 1941 року.
"Польща стала жертвою політики, яку вона проводила щодо Чехословаччини, оскільки за пактом Молотова-Ріббентропа частина цієї території, включно з заходом України, мала бути передана Росії. Польща не брала участі й не була стороною Мюнхенської угоди від 30 вересня 1938 року, яка фактично сильно обмежувала суверенітет Чехословаччини. Польські претензії щодо Транс-Ользи були висловлені після підписання Мюнхенської угоди", – йдеться у повідомленні.
У Варшаві наголосили, що СРСР окупував території Польщі внаслідок агресії 17 вересня 1939 року, коли поляки відбивали вторгнення німців.
"Так звані народні референдуми, проведені СРСР на східних кордонах Польщі, супроводжувалися терором і насильством. Львів та тодішні Львівська й Станіславівська губернії (сьогоднішній захід України) ніколи не були частиною Російської імперії. Віленська область також не була історичною частиною Росії", – резюмували дипломати.
- Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє пояснювати і бути послідовним".
- Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.
- 45-й президент США Трамп заявляв, що розглянув би Карлсона на посаду віцепрезидента.
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