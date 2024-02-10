Путин заявил, что Польша "вынудила" Гитлера начать войну. Варшава ответила фактами истории

Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатор Владимир Путин в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону заявил, что Польша "вынудила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. Министерство иностранных дел Польши опубликовало разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля.

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Поляки заявляют, что перед Второй мировой польская дипломатия старалась сохранять нормальные отношения с нацистской Германией и не планировала вступать в военный союз с Гитлером — между Первой и Второй мировой страна оказалась между Третьим Рейхом и СССР, ни один из которых не признавал права на независимость Польши.

Отмечается, что в 1934 году в Берлине была подписана декларация о ненападении между Польшей и Германией, аналогичный пакт был подписан с СССР в 1932 году. МИД Польши напомнил, что в 1939 году страна отказалась от предложения Гитлера заключить союз против СССР, а 23 августа 1939 года Москва и Берлин подписали пакт Молотова-Риббентропа, который позволил Германии напасть на Польшу 1 сентября того же года, а СССР и Германия сотрудничали до июня 1941 года.

"Польша стала жертвой политики, которую она проводила в отношении Чехословакии, поскольку по пакту Молотова-Риббентропа часть этой территории, включая запад Украины, должна была быть передана России. Польша не участвовала и не была стороной Мюнхенского соглашения от 30 сентября 1938 года, которое фактически сильно ограничивало суверенитет Чехословакии. Польские претензии относительно Транс-Ользы были высказаны после подписания Мюнхенского соглашения", — сказано в сообщении.

В Варшаве подчеркнули, что СССР оккупировал территории Польши в результате агрессии 17 сентября 1939 года, когда поляки отражали вторжение немцев.

"Так называемые народные референдумы, проведенные СССР на восточных границах Польши, сопровождались террором и насилием. Львов и тогдашние Львовская и Станиславская губернии (сегодняшний запад Украины) никогда не были частью Российской империи. Виленская область также не была исторической частью России", — резюмировали дипломаты.

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет объясняться и быть последовательным".

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не повлияет на настроения граждан США.

45-й президент США Трамп заявлял, что рассмотрел бы Карлсона на должность вице-президента.

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