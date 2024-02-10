Путин заявил, что Польша "вынудила" Гитлера начать войну. Варшава ответила фактами истории
Диктатор Владимир Путин в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону заявил, что Польша "вынудила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. Министерство иностранных дел Польши опубликовало разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля.
Поляки заявляют, что перед Второй мировой польская дипломатия старалась сохранять нормальные отношения с нацистской Германией и не планировала вступать в военный союз с Гитлером — между Первой и Второй мировой страна оказалась между Третьим Рейхом и СССР, ни один из которых не признавал права на независимость Польши.
Отмечается, что в 1934 году в Берлине была подписана декларация о ненападении между Польшей и Германией, аналогичный пакт был подписан с СССР в 1932 году. МИД Польши напомнил, что в 1939 году страна отказалась от предложения Гитлера заключить союз против СССР, а 23 августа 1939 года Москва и Берлин подписали пакт Молотова-Риббентропа, который позволил Германии напасть на Польшу 1 сентября того же года, а СССР и Германия сотрудничали до июня 1941 года.
"Польша стала жертвой политики, которую она проводила в отношении Чехословакии, поскольку по пакту Молотова-Риббентропа часть этой территории, включая запад Украины, должна была быть передана России. Польша не участвовала и не была стороной Мюнхенского соглашения от 30 сентября 1938 года, которое фактически сильно ограничивало суверенитет Чехословакии. Польские претензии относительно Транс-Ользы были высказаны после подписания Мюнхенского соглашения", — сказано в сообщении.
В Варшаве подчеркнули, что СССР оккупировал территории Польши в результате агрессии 17 сентября 1939 года, когда поляки отражали вторжение немцев.
"Так называемые народные референдумы, проведенные СССР на восточных границах Польши, сопровождались террором и насилием. Львов и тогдашние Львовская и Станиславская губернии (сегодняшний запад Украины) никогда не были частью Российской империи. Виленская область также не была исторической частью России", — резюмировали дипломаты.
- После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет объясняться и быть последовательным".
- Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не повлияет на настроения граждан США.
- 45-й президент США Трамп заявлял, что рассмотрел бы Карлсона на должность вице-президента.
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