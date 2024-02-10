Интервью Путина Карлсону. Шольц: Высмеивает то, что Россия делает в Украине, абсурд войны

Шольц заявил, что Германия и партнеры твердо остаются на стороне Украины и будут поддерживать Киев

Олаф Шольц (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на интервью диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону и раскритиковал заявления главы Кремля. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, Путин высмеивает то, что на самом деле Россия делает в Украине.

"Он дает совершенно абсурдное объяснение причин этой войны", — заявил Шольц.

Глава немецкого правительство подчеркнул, что после этого интервью ему все яснее — Германия и партнеры остаются на стороне Украины.

Путин во время интервью Карлсону заявил, что Польша "вынудила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. Министерство иностранных дел Польши опубликовало разбор его псевдоисторических высказываний.

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет объясняться и быть последовательным".

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не повлияет на настроения граждан США.

45-й президент США Трамп заявлял, что рассмотрел бы Карлсона на должность вице-президента.

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