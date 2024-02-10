Климкин о визите Шольца в США: Главный с начала года, это сигнал Путину – Запад работает

Экс-глава МИД считает, что 2024 год критический с точки зрения того, чтобы показать Путину – Запад даже во время выборов может работать

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин считает визит немецкого канцлера Олафа Шольца в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года, учитывая перспективы дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев". Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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9 февраля Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он акцентировал на том, страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.

Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи США и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.

Климкин считает этот визит главным с точки зрения украинских перспектив, поскольку именно между американским президентом Джо Байденом и Шольцом будет "по меньшей мере соглашаться стратегия до президентских выборов". Также экс-глава МИД подчеркнул, что сейчас Германия – это страна номер два после США.

"Я думаю, пусть Байден и Шольц вместе помогли бы нам. Договорились, как построить мостики, когда нет американской помощи", – заметил он.

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Экс-министр отметил, что даже если Сенат и Конгресс проголосуют за выделение финансовой помощи Украине, а Байден быстро подпишет закон – речь идет о неделях и месяцах, и Украина "это прекрасно понимает".

"Если немцы и другие наши друзья перебросят часть финансирования, как и Европейский Союз и эти 50 млрд евро и перекроют эту большую щель – это будет очень важно для нашей устойчивости", – подчеркнул Климкин и отметил, что это будет важный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину, что партнеры между собой общаются и способны принимать решения.

Климкин отметил, что Путин ставит на то, что в 2024 году ему удастся переломить ход войны. Учитывая это, он выделил 6% ВВП "непосредственно на войну, а если считать полностью, поскольку там треть бюджета закрыта – где-то 8,5%".

Поэтому, как считает экс-министр, 2024 год критический с точки зрения того, чтобы показать – Запад даже во время выборов может работать. Климкин акцентировал внимание на том, что "Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев" и без немецкого канцлера "ничего не решается".

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В частности, экс-глава МИД отметил, что у Шольца тоже ситуация непростая, ведь правая немецкая партия "Альтернатива" для Германии в некоторых восточных землях ФРГ сейчас набирает 35-38% голосов избирателей. Он отметил, что именно в этих землях в этом году состоятся земельные выборы.

"Если "Альтернативе" удастся заблокировать нормальное формирование коалиции в федеральных землях – это будет политический кризис и удар по сегодняшней коалиции. Это большая проблема, поскольку немцы опомнились", – добавил он.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024, Байден претендует на переизбрание на второй срок. Он официально объявил о своей кандидатуре в апреле 2023 года. Его крупнейшим соперником является 45-й президент Дональд Трамп, который может назначить на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику США по отношению к Китаю, НАТО и Украине.

7 февраля вечером Сенат США провалил процедурное голосование за законопроект, предусматривающий помощь Израилю, Украине и усиление мер контроля на южной границе Штатов. Пакет предусматривал выделение $118 млрд, в том числе $60 млрд для Украины, а также иммиграционную реформу, которую требовали республиканцы.

8 февраля в Сенате США предварительно поддержали законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню – без миграционной реформы и безопасности границы.

Главный дипломат ЕС Боррель считает, что выборы, которые пройдут во многих странах мира, станут главной мишенью для России и ее дезинформационных кампаний.

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