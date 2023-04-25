Байден идет на второй срок – теперь официально

Действующий президент США Джо Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Соответствующее заявление появилось в Twitter политика.

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Кампания Байдена по переизбранию стартовала в виде трехминутного видео, начинающегося со слова "Свобода".

"У каждого поколения есть моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте завершим работу", – говорится в сообщении.

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Мілана Головань

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