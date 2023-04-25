Байден идет на второй срок – теперь официально
25.04.2023, 13:16
Джо Байден (Фото: ЕРА)
Действующий президент США Джо Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. Соответствующее заявление появилось в Twitter политика.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Кампания Байдена по переизбранию стартовала в виде трехминутного видео, начинающегося со слова "Свобода".
"У каждого поколения есть моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте завершим работу", – говорится в сообщении.
Новость дополняется...
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии