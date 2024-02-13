Украина получает миллиарды, но это инвестиция в нашу безопасность — глава МИД Германии

Бербок заявила, что Путин ошибается, если думает, что силы партнеров Украины истощаются

Анналена Бербок (Фото: EPA/SARAH MEYSSONNIER)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что военная помощь Украине является инвестицией в безопасность Европы. Об этом она сказала на пресс-конференции с коллегами из Франции и Польши, цитирует ее Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, миллиарды инвестиций в Украину являются поддержкой собственной безопасности Европейского союза.

"Если Путин считает, что наши силы истощаются, а наша поддержка ослабевает, он полностью заблуждается", — сказала Бербок.

Она отметила, что Европа продолжит поддерживать Украину.

"Вопрос о том, как поддержка Украины может стать еще более эффективной", — заявила дипломат.

9 февраля канцлер Германии Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он акцентировал на том, что страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.

Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи от США, и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин считает визит немецкого канцлера в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года ввиду перспектив дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев".

Читайте также: Вице-президент Бундестага в Украине: Крылатые ракеты Taurus должны быть предоставлены