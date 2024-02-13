Украина получает миллиарды, но это инвестиция в нашу безопасность — глава МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что военная помощь Украине является инвестицией в безопасность Европы. Об этом она сказала на пресс-конференции с коллегами из Франции и Польши, цитирует ее Spiegel.
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По ее словам, миллиарды инвестиций в Украину являются поддержкой собственной безопасности Европейского союза.
"Если Путин считает, что наши силы истощаются, а наша поддержка ослабевает, он полностью заблуждается", — сказала Бербок.
Она отметила, что Европа продолжит поддерживать Украину.
"Вопрос о том, как поддержка Украины может стать еще более эффективной", — заявила дипломат.
- 9 февраля канцлер Германии Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он акцентировал на том, что страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.
- Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи от США, и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.
- Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин считает визит немецкого канцлера в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года ввиду перспектив дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев".
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