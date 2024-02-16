Договор безопасности между Украиной и Германией – полный текст

Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение 10 лет действия этого соглашения

Фото: Офис президента

Офис президента опубликовал полный текст соглашения о сотрудничестве между Украиной и Германией в области безопасности. Ранее ее подписали президент Владимир Зеленский и немецкий канцлер Олаф Шольц.

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Безопасная и военная помощь

→ Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Речь идет о долгосрочной военной поддержке украинской армии для восстановления территориальной целостности Украины.

Кроме того, Германия будет помогать с оснащением и тренировкой будущих Сил обороны Украины для сдерживания и защиты от будущих нападений и давления.

→ Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия этого соглашения.

В этом пункте договора также отмечается важность оборонного сотрудничества между двумя странами.

"Германия и Украина рассмотрят пути, которые позволят оборонной промышленности Украины эффективно способствовать восстановлению ее территориальной целостности, выступать главным двигателем экономического обновления и способствовать эффективному сдерживанию будущей агрессии, а также согласованию стандартов и улучшению оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами", – говорится в документе.

→ Германия будет продолжать оказывать помощь и консультации по реформированию и дальнейшему развитию будущих Сил обороны Украины как на двустороннем уровне, так и с партнерами.

→ Украина и Германия намерены усилить сотрудничество с целью противодействия угрозам информационной безопасности, включая пропаганду и другие формы иностранного злонамеренного вмешательства, включая дезинформацию.

Также страны обязуются сотрудничать в сфере разведки и безопасности. Речь идет об обмене разведывательной информацией и сотрудничестве, в том числе в сфере контрразведки.

Экономическая стабильность, устойчивость и восстановление, устойчивое развитие

→ Речь идет об экономическом сотрудничестве для значительных инвестиций частного сектора, экономического процветания и экономической интеграции Украины, а также благоприятной бизнес-среды для внутренних и международных инвестиций в Украину.

→ Кроме того, предполагается интенсификация сотрудничества в таких сферах, как строительная отрасль, кибербезопасность, цифровая трансформация / Индустрия 4.0, химическая промышленность, электроника / электротехника, энергетика, сельское хозяйство, машиностроение, оружейная промышленность и "зеленая" энергетика / водородная энергетика.

Устойчивость энергетической и другой критической инфраструктуры

→ Германия будет продолжать оказывать долгосрочную поддержку энергетическому сектору Украины в целом, уделяя особое внимание переходу к "зеленой" энергетике.

→ Германия будет поддерживать Украину в повышении устойчивости ее критически важной инфраструктуры, в частности, энерго-, водо- и теплоснабжения.

→ Германия будет способствовать развитию возможностей Украины в сфере защиты критической инфраструктуры, а также доступа украинских специалистов к соответствующим международным программам.

Информационная безопасность

→ Украина и Германия продолжат взаимное сотрудничество в сфере противодействия информационным российским и любым другим манипуляциям и пропаганде.

Сотрудничество в сфере борьбы с опасной организованной преступностью

→ Украина и Германия будут принимать меры по противодействию опасной организованной преступности со стороны РФ, в частности, будут противодействовать лицам и группам лиц, пытающихся проникнуть в украинское общество, оказывают преступное влияние в отдельных регионах, в частности на временно оккупированных территориях, и выступают как инструмент гибридной войны для противодействия процессам обновления и примирения в Украине.

Гуманитарная помощь, гражданская защита и устойчивость

→ Немецкая поддержка будет включать реагирование на неотложные нужды, например, путем предоставления защитного снаряжения, содействия расследованию и документированию нарушений прав человека и военных преступлений в связи с агрессивной войной России против Украины, а также поддержку гражданского общества Украины.

Сотрудничество на случай предстоящего вооруженного нападения

→ В случае вооруженного нападения России на Украину по запросу Киева или Берлина проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии.

→ Германия подтверждает, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями и в соответствии с международным и европейским правом, она предоставит Украине при необходимости скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь, будет искать согласия в ЕС о наложении на Россию экономических и других расходов, а также консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

→ С целью обеспечения широчайшего и эффективного коллективного ответа на любое предстоящее вооруженное нападение Германия и Украина могут внести изменения в эти положения, чтобы согласовать их с любым механизмом, который Украина может со временем согласовать с другими международными партнерами, включая участников Совместной декларации от 12 июля 2023 года.

Соглашение действует в течение 10 лет со дня его подписания.

Украина и Канада заключат договор о "заверении безопасности", сообщила 15 января посол Наталья Цмоц.

22 января Польша присоединилась к декларации стран Большой семерки по гарантиям безопасности для Украины.

Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами.

12 января идентичный договор был заключен между украинским президентом и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.

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