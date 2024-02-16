Зеленський та Шольц підписали двосторонній безпековий договір
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: X)

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонній безпековий договір. Про це німецький лідер повідомив у X (Twitter).

"Володимир Зеленський і я підписали сьогодні угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок. Німеччина продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресивною війною", – написав Шольц.

Деталі угоди оприлюднять після брифінгу Зеленського з Шольцом, що запланований на 12:45 за Берліном.

12 січня ідентичний договір був укладений між українським президентом та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.

  • Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня пані посол Наталка Цмоць.
  • 22 січня Польща приєдналася до декларації країн Великої сімки щодо гарантій безпеки для України. 
  • Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.

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