Зеленський та Шольц підписали двосторонній безпековий договір

Подібну до цього угоду було підписано між Україною та Великою Британією 12 січня

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: X)

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонній безпековий договір. Про це німецький лідер повідомив у X (Twitter).

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Володимир Зеленський і я підписали сьогодні угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок. Німеччина продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресивною війною", – написав Шольц.

Деталі угоди оприлюднять після брифінгу Зеленського з Шольцом, що запланований на 12:45 за Берліном.

12 січня ідентичний договір був укладений між українським президентом та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.

Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня пані посол Наталка Цмоць.

22 січня Польща приєдналася до декларації країн Великої сімки щодо гарантій безпеки для України.

Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.

Читайте також: Україна отримує мільярди, але це інвестиція в нашу безпеку – глава МЗС Німеччини