Зеленський та Шольц підписали двосторонній безпековий договір
Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонній безпековий договір. Про це німецький лідер повідомив у X (Twitter).
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Володимир Зеленський і я підписали сьогодні угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок. Німеччина продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресивною війною", – написав Шольц.
Деталі угоди оприлюднять після брифінгу Зеленського з Шольцом, що запланований на 12:45 за Берліном.
12 січня ідентичний договір був укладений між українським президентом та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.
- Україна та Канада укладуть договір про "запевнення безпеки", повідомила 15 січня пані посол Наталка Цмоць.
- 22 січня Польща приєдналася до декларації країн Великої сімки щодо гарантій безпеки для України.
- Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.
Читайте також: Україна отримує мільярди, але це інвестиція в нашу безпеку – глава МЗС Німеччини