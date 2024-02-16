Зеленский и Шольц заключили двусторонний договор безопасности

Подобное соглашение было подписано между Украиной и Великобританией 12 января

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: X)

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали двусторонний договор безопасности. Об этом немецкий лидер сообщил в X (Twitter).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Владимир Зеленский и я подписали сегодня соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг. Германия продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессивной войной", – написал Шольц.

Детали соглашения будут обнародованы после брифинга Зеленского с Шольцем, который запланирован на 12:45 по Берлину.

12 января идентичный договор был заключен между украинским президентом и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.

Украина и Канада заключат договор о "заверении безопасности", сообщила 15 января посол Наталья Цмоць.

22 января Польша присоединилась к декларации стран Большой семерки по гарантиям безопасности для Украины.

Украина надеется подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами.

Читайте также: Украина получает миллиарды, но это инвестиция в нашу безопасность – глава МИД Германии