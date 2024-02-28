Нідерланди для України замовили у Чехії самохідні гаубиці DITA

У Нідерландах акцентували – ця зброя є частиною великого голландського замовлення для України

Фото: Міноборони Нідердандів

Нідерланди замовили в Чехії для України дев'ять новітніх самохідних артилерійських установок DITA. Про це повідомило оборонне відомство країни.

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"Гаубиця DITA – це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили 9 установок для цієї країни", – зазначили у відомстві.

Також у Нідерландах повідомили – ця зброя є частиною великого голландського замовлення для України і його постачають два виробники зброї в Чехії.

У Міноборони Нідерландів підкреслили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для країни.

ДОВІДКА. Виробником DITA є чеська оборонна приватна компанія Excalibur Army. САУ DITA має високий рівень автоматизації, за якого чисельність екіпажу становить лише дві особи, а башта по суті "безпілотна" з автоматичним подаванням снарядів. Система управління вогнем дозволяє приймати цілевказівки від розвідувальних БПЛА та має опцію вибору типу боєприпасу для ураження того чи іншого виду цілі. Гаубиця оснащена стволом довжиною 47 калібрів, що забезпечує дальність стрільби до 39 кілометрів. Початковий темп ведення вогню – шість пострілів на хвилину, постійний – п'ять, залишити позицію ця САУ може лише за 45 секунд. Виробником DITA є чеська оборонна приватна компанія Excalibur Army. САУ DITA має високий рівень автоматизації, за якого чисельність екіпажу становить лише дві особи, а башта по суті "безпілотна" з автоматичним подаванням снарядів. Система управління вогнем дозволяє приймати цілевказівки від розвідувальних БПЛА та має опцію вибору типу боєприпасу для ураження того чи іншого виду цілі. Гаубиця оснащена стволом довжиною 47 калібрів, що забезпечує дальність стрільби до 39 кілометрів. Початковий темп ведення вогню – шість пострілів на хвилину, постійний – п'ять, залишити позицію ця САУ може лише за 45 секунд.