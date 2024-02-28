Нидерланды для Украины заказали у Чехии самоходные гаубицы DITA

В Нидерландах акцентировали – это оружие является частью большого голландского заказа для Украины

Фото: Минобороны Нидердандов

Нидерланды заказали в Чехии для Украины девять новейших самоходных артиллерийских установок DITA. Об этом сообщило оборонное ведомство страны.

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"Гаубица DITA – это современная система огня, способная поражать цели на расстоянии десятков километров. Украина нуждается в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали 9 установок для этой страны", – отметили в ведомстве.

Также в Нидерландах сообщили – это оружие является частью большого голландского заказа для Украины и его поставляют два производителя оружия в Чехии.

В Минобороны Нидерландов подчеркнули, что поддержка Украины остается самым высоким приоритетом для страны.

СПРАВКА. Производителем DITA является чешская оборонная частная компания Excalibur Army. САУ DITA имеет высокий уровень автоматизации, при котором численность экипажа составляет всего два человека, а башня по сути "беспилотная" с автоматической подачей снарядов. Система управления огнем позволяет принимать целеуказания от разведывательных БПЛА и имеет опцию выбора типа боеприпаса для поражения того или иного вида цели. Гаубица оснащена стволом длиной 47 калибров, что обеспечивает дальность стрельбы до 39 километров. Начальный темп ведения огня – шесть выстрелов в минуту, постоянный – пять, покинуть позицию эта САУ может всего за 45 секунд. Производителем DITA является чешская оборонная частная компания Excalibur Army. САУ DITA имеет высокий уровень автоматизации, при котором численность экипажа составляет всего два человека, а башня по сути "беспилотная" с автоматической подачей снарядов. Система управления огнем позволяет принимать целеуказания от разведывательных БПЛА и имеет опцию выбора типа боеприпаса для поражения того или иного вида цели. Гаубица оснащена стволом длиной 47 калибров, что обеспечивает дальность стрельбы до 39 километров. Начальный темп ведения огня – шесть выстрелов в минуту, постоянный – пять, покинуть позицию эта САУ может всего за 45 секунд.