800 000 снарядов для ВСУ. Министр обороны Финляндии заявил, что деньги нужны "немедленно"
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал Запад "немедленно" усилить поддержку Украины. Об этом он заявил в программе финского медиа Yle.
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По словам Хяккянена, Европа не осознала серьезности войны сквозь призму истории и не оказала Украине достаточной поддержки.
В контексте чешской инициативы о передаче Украине 800 000 артиллерийских боеприпасов, оценочная стоимость которых составляет около 1,3 млрд евро, финский министр заявил, что "деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно".
- После заявления президента Чехии о 800 000 боеприпасов, которые могут быть переданы Украине, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо сообщил, что его страна предоставит 200 млн евро на эту инициативу.
- Нидерланды обязались внести 250 млн евро в чешскую инициативу по закупке снарядов.