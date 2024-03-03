800 000 снарядов для ВСУ. Министр обороны Финляндии заявил, что деньги нужны "немедленно"

Антти Хакканен (Фото - EPA)

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал Запад "немедленно" усилить поддержку Украины. Об этом он заявил в программе финского медиа Yle.

По словам Хяккянена, Европа не осознала серьезности войны сквозь призму истории и не оказала Украине достаточной поддержки.

В контексте чешской инициативы о передаче Украине 800 000 артиллерийских боеприпасов, оценочная стоимость которых составляет около 1,3 млрд евро, финский министр заявил, что "деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно".