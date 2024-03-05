Макрон поддержал чешскую инициативу по закупке 800 000 снарядов для ВСУ

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду"

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал чешский план поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов в Украину из стран, не входящих в Европейский Союз. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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По словам Макрона, Франция примет участие в этой инициативе, не предлагая финансовых деталей. Он отметил, что Европейский фонд мира ЕС также может быть частично использован для ее финансирования.

"Чешская инициатива чрезвычайно полезна, мы ее поддерживаем и будем принимать в ней участие. Она заключается в том, чтобы искать боеприпасы везде, где они доступны и совместимы с оборудованием, которое мы доставили", – сказал Макрон во вторник в Праге вместе с президентом Чехии.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага обнаружила около 800 000 боеприпасов, которые можно купить в странах, не входящих в ЕС, и доставить за несколько недель, если будут деньги. Через несколько дней Макрон принял лидеров в Париже, чтобы обсудить поддержку Украины, в частности чешское предложение.

Президент Франции Макрон встретился с президентом Чехии Павелом в Праге (Фото: EPA/ MICHAL TUREK)

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40%, и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.

Нидерланды обязались внести 250 млн евро в чешскую инициативу по закупке снарядов.

26 февраля президент Зеленский заявил, что из обещанного Евросоюзом 1 млн боеприпасов Украина получила только 30% – таким образом показатель не изменился с ноября 2023 года.

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