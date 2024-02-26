Зеленський заявив, що ЄС надав лише 30% з обіцяного 1 млн снарядів. Як і чотири місяці тому

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

З обіцяного Євросоюзом 1 млн боєприпасів Україна наразі отримала тільки 30% – таким чином показник не змінився із листопада 2023 року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим під час його візиту до Києва.

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Журналіст, запитуючи про постачання снарядів до України із ЄС, зазначив, що "половина снарядів прибули, половина – не прибули".

"Що стосується Європи і того відсотка, про який ви сказали, – це не зовсім так. Із мільйона снарядів, який пообіцяв нам Євросоюз, прийшло не 50%, а 30%, на жаль", – сказав президент.

У листопаді 2023-го видання Bloomberg написало, що Євросоюз відстає від планів надання Україні 1 млн артилерійських снарядів до березня 2024 року. На той момент було виконано приблизно 30% від запланованого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді підтвердив імовірне невиконання ЄС плану постачання Україні 1 млн снарядів до березня 2024-го і зазначив, що наразі стан оборонної промисловості "жалюгідний".

7 лютого Боррель заявив, що потенціал оборонної промисловості ЄС збільшився на 40%. Тому до кінця 2024 року Європа планує постачити Україні понад 1 млн боєприпасів.

17 лютого президент Чехії Петр Павел розповів про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "з усіх можливих джерел". Він повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України найближчим часом за наявності фінансування.

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